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10. G20 Parlamento Başkanları Zirvesi Başladı

Brezilya'da düzenlenen P20 Zirvesi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla resmen açıldı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 17:36
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 18:14
10. G20 Parlamento Başkanları Zirvesi Başladı

10. G20 Parlamento Başkanları Zirvesi (P20) Brezilya'da Başladı

Brezilya Temsilciler Meclisi'nin ev sahipliğinde, "Adil bir dünya ve sürdürülebilir bir gezegen" teması altında düzenlenen 10. G20 Parlamento Başkanları Zirvesi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla resmen başladı.

Resmi Karşılama Töreni

Brezilya Temsilciler Meclisi Başkanı Arthur Cesar Pereira De Lira ve Brezilya Federal Senatosu Başkanı Rodrigo Pacheco, zirveye katılan meclis başkanlarını tek tek karşıladı. Törenin ardından meclis başkanları birlikte aile fotoğrafı çektirdi.

Zirvenin Açılışı

P20 Zirvesi, Brezilya Temsilciler Meclisi Genel Kurul Salonu'nda düzenlendi. Davetlilere hitap eden Lira ve Pacheco, zirvenin önemine vurgu yaptı.

Oturum Başlıkları

Zirvede, "Parlamentoların Açlık, Yoksulluk ve Eşitsizlikle Mücadeleye Katkısı", "Sürdürülebilir Kalkınmanın Desteklenmesi Konusunda Parlamentolara Düşen Görev" ve "21. Yüzyılın Sorunlarıyla Uyumlu Küresel Yönetişimin Oluşturulması Konusunda Parlamentolara Düşen Görev" konularında oturumlar gerçekleştirilecek.

Brezilya Temsilciler Meclisinin ev sahipliğinde "Adil bir dünya ve sürdürülebilir bir gezegen"...

Brezilya Temsilciler Meclisinin ev sahipliğinde "Adil bir dünya ve sürdürülebilir bir gezegen" temasıyla düzenlenen 10. G20 Parlamento Başkanları Zirvesi (P20), TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katıldığı resmi karşılama töreniyle başladı.

Brezilya Temsilciler Meclisinin ev sahipliğinde "Adil bir dünya ve sürdürülebilir bir gezegen"...

Brezilya Temsilciler Meclisinin ev sahipliğinde "Adil bir dünya ve sürdürülebilir bir gezegen" temasıyla düzenlenen 10. G20 Parlamento Başkanları Zirvesi (P20), TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katıldığı resmi karşılama töreniyle başladı.

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