Erhürman, Hristodulidis ve BM Temsilcisi Holguin Üçlü Görüşmede

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, GKRY lideri Nikos Hristodulidis ve BM Temsilcisi Mara Angela Holguin Cuellar üçlü görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 21:22
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 21:22
Toplantı ayrıntıları

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, GKRY lideri Nikos Hristodulidis ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Mara Angela Holguin Cuellar arasında üçlü görüşme yapıldı.

Görüşme, Kıbrıs’taki ara bölgede yer alan BM İyi Niyet Ofisinde gerçekleştirildi ve yaklaşık üç buçuk saat sürdü.

Toplantının sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler ile ilgili olarak KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ın yerel saatle 20.15'te basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Mara Angela Holguin Cuellar arasında üçlü görüşme gerçekleşti.

