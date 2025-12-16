DOLAR
10. Geleneksel Beykoz Bal Festivali 16-17-18 Aralık’ta

Beykoz'da 10. kez düzenlenen Geleneksel Beykoz Bal Festivali, 16-17-18 Aralık'ta yerel üreticilerin doğal ballarını ve üretim süreçlerini ziyaretçilerle buluşturuyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 14:52
Beykoz’da bu yıl onuncusu düzenlenen Geleneksel Beykoz Bal Festivali, yerel üreticilerin emeğiyle ortaya çıkan onlarca farklı yöresel bal çeşidini 16-17-18 Aralık’ta Beykozlularla buluşturuyor.

Açılış ve üretim verileri

Üç gün sürecek festivalin açılış töreni Beykoz Sahil Etkinlik Alanında gerçekleştirildi. Türkiye, bal ve balmumunun yanı sıra kovan üretiminde de önde gelen ülkeler arasında yer alırken; Beykoz ve Şile ilçelerinde bal üretimi yoğun biçimde sürdürülüyor. Bu kapsamda bin 616 arıcı ve 93 bin kovan ile yürütülen üretim, yerel üreticinin emeğini bir kez daha ön plana çıkarıyor.

Festival boyunca ziyaretçiler, alandaki stantlarda bal üretim süreçlerini detaylı şekilde inceleme fırsatı bulacak ve yerel üreticilerin ürettiği doğal ve sağlıklı ballara doğrudan ulaşabilecek.

Belediye yetkililerinden mesaj

Beykoz Belediyesi Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, açılış konuşmasında Beykoz’un bal üretiminde hedeflerinin yüksek olduğunu vurguladı. Gürzel, “İstanbul’un yeşilin kalbi Beykoz’da emeğin üretimi ve bereketin sembolü olan balımızı ve arıcılarımızı onurlandırmak üzere bir aradayız. Bugün düzenlediğimiz bu festival sadece bir tanıtım değil; üreticilerimizin emeğine sahip çıkmanın, yerel üretimini teşvik etmenin ve doğayla dost bir kalkınma sağlamanın da en güzel ifadesi olacak. Tarım ve Orman Bakanlığımız kırsal kalkınmayı güçlendiren, üreticiyi merkeze alan ve sürdürülebilir tarım esasına dayanan projeleriyle bize destek veriyor. Bu topraklarda üretilen bal sadece bir gıda ürünü değil; doğanın saflığını, üreticimizin emeğini ve Beykoz’un marka değerini yükseltiyor,” ifadelerini kullandı.

Program ve katılımcılar

Açılış programı, Beykoz Soğuksu İlköğretim Okulu öğrencilerinin folklor gösterisiyle başladı; hediye takdimi ve Beysem Müzik Akademisi konseriyle sona erdi. Etkinliğe Beykoz Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, İstanbul Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Onur Çilenk, Birlik Başkan Yardımcısı Adem Özkan Yalçın, yerel üreticiler ve çok sayıda Beykozlu vatandaş katıldı.

