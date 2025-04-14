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10. İstanbul Karbon Zirvesi: Sürdürülebilir Çözümler Tartışılıyor

10. İstanbul Karbon Zirvesi, sürdürülebilir çözümler ve yeşil ekonomi temasıyla İTÜ'de gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 13:59
10. İstanbul Karbon Zirvesi: Sürdürülebilir Çözümler Tartışılıyor

10. İstanbul Karbon Zirvesi Başladı!

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından düzenlenen 10. İstanbul Karbon Zirvesi, "Karbonsuzlaşma Yolunda Sürdürülebilir Çözümler ve Yeşil Akçenin Gücü" temasıyla İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde başladı.

Zirveye Yoğun İlgi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İTÜ desteğiyle düzenlenen zirveye, iş dünyası, resmi kurumlar, yerel yönetimler, akademi camiası, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve öğrenciler katıldı.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal'ın Açıklamaları

Zirvenin açılışında konuşma yapan İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmanın önemine değindi. Mandal, İTÜ'de çevreye uyumlu, sürdürülebilir ileri araç teknolojileri ve sürdürülebilirlik odaklı araştırma merkezleri bulunduğunu ifade etti.

SÜT-D Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu'nun Vurguları

SÜT-D Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, 10 Ocak'ta Dünya Meteoroloji Örgütü'nden aldıkları raporlarla iklim değişikliği konusunda endişe verici verilere ulaştıklarını belirtti. Karaosmanoğlu, "2015-2024 yıllarındaki son 10 yıl kayda geçen en sıcak 10 yıl olurken, 2024 yılı, küresel ortalama yüzey sıcaklığının 1850-1900 dönemi ortalamasının 1,55 derece üzerinde olacağını gösterdi" dedi.

Zirvenin Oturumları ve Ödüller

Zirvede, "Karbonsuzlaşan Ekonomi ve Yeşil Akçe", "Türkiye'nin Karbonsuzlaşma Yolu", "Karbon Yönetimi ve Endüstri", "Karbon Yönetimi ve Enerji" başlıklı oturumlar düzenlenecek. Ayrıca, SÜT-D 2025 Düşük Karbon Kahramanı Ödülleri de verilecek.

Karaosmanoğlu, zirvenin iş dünyası desteğinde gerçekleştirildiğini vurgulayarak, katılan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından "Karbonsuzlaşma Yolunda Sürdürülebilir...

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından "Karbonsuzlaşma Yolunda Sürdürülebilir Çözümler ve Yeşil Akçenin Gücü" temasıyla düzenlenen 10. İstanbul Karbon Zirvesi başladı. İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) desteğiyle İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen zirveye katılarak konuşma yaptı.

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından "Karbonsuzlaşma Yolunda Sürdürülebilir...

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından "Karbonsuzlaşma Yolunda Sürdürülebilir Çözümler ve Yeşil Akçenin Gücü" temasıyla düzenlenen 10. İstanbul Karbon Zirvesi başladı. İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) desteğiyle İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen zirveye katılarak konuşma yaptı.

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