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10. Leyla Gencer Şan Yarışması Finalistleri Açıklandı

10. Leyla Gencer Şan Yarışması'nda finale kalan 8 yarışmacı belli oldu. Ödül töreni 27 Eylül'de gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 23:25
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 23:25
10. Leyla Gencer Şan Yarışması Finalistleri Açıklandı

10. Leyla Gencer Şan Yarışması Finalistleri Açıklandı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Borusan Sanat ve La Scala Tiyatrosu Akademisi'nin işbirliğiyle düzenlenen 10. Leyla Gencer Şan Yarışması'nın finalistleri belirlendi. Yarışmanın yarı finali, Kadıköy Süreyya Operası'nda gerçekleştirildi ve 8 yarışmacı finale katılmak için seçildi.

Finale Kalan Yarışmacılar

Finallere kalan sanatçılar arasında çeşitli ülkelerden yetenekler bulunuyor. Meksika'dan Fernanda Allande, Belçika'dan Leander Carlier, Ukrayna'dan Anna Erokhina, Gürcistan'dan Anna Imedashvili ve Türkiye'den Nazlıcan Karakaş gibi isimler yarışacak. Ayrıca, Ukraynalı soprano Maria Knihnytska, Çinli bas HuanHong Li ve diğer bir Meksikalı soprano Jennifer Mariel finale katılacak.

Gala ve Ödül Töreni

Ödül kazanacak sanatçıların belirleneceği gala gecesi, 27 Eylül'de saat 20.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşecek. Birinciliği elde eden yarışmacıya 7 bin 500 avro, ikinci olan sanatçıya 4 bin avro ve üçüncülüğü kazanan sanatçıya ise 2 bin 500 avro ödül verilecektir.

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