Gümüşhane'de Otomobil Takla Attı: 5 Yaralı
Tekke Beldesi çıkışında virajı alamayan araç karşı şeride geçip takla attı
Kaza, Gümüşhane’nin Tekke Beldesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ercan G. idaresindeki 25 ACG 193 plakalı otomobil Gümüşhane istikametine ilerlerken virajı alamayarak karşı şeride geçti.
Taklalar atan otomobil bariyerlere çarparak durdu. Kazada sürücü Ercan G. ile araçta bulunan Sevgi K., Ebru G., Elçin G. ve 2 yaşındaki E.G. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldılar.
