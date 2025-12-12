DOLAR
Gümüşhane'de Otomobil Takla Attı: 5 Yaralı

Gümüşhane'nin Tekke Beldesi çıkışında virajı alamayan otomobil karşı şeride geçip takla attı; sürücü dahil 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 22:31
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 22:31
Kaza, Gümüşhane’nin Tekke Beldesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ercan G. idaresindeki 25 ACG 193 plakalı otomobil Gümüşhane istikametine ilerlerken virajı alamayarak karşı şeride geçti.

Taklalar atan otomobil bariyerlere çarparak durdu. Kazada sürücü Ercan G. ile araçta bulunan Sevgi K., Ebru G., Elçin G. ve 2 yaşındaki E.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldılar.

