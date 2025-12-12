Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in avukatları davadan çekildi

Avukatlar şüphe oluştuğu gerekçesiyle dosyadan ayrıldı

Yalova’da 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in avukatlarının dosyadan çekilme kararı aldığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında "Kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alınan Gülter için görevlendirilen avukatlar, karara ilişkin yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı: "En başında dedik ki dosyada en ufak bir şüphe hissedersek dosyadan çekileceğimizi söylemiştik. Bizim nezdimizde yeterli şüphe oluştu. Güllü’nün manevi mirasına saygı adına davadan çekildik".

Öte yandan, Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun adliyeye sevk edildiği bildirildi.

