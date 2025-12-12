DOLAR
Gediz'de Kömür Ocağında Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 7 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Kütahya'nın Gediz ilçesi Gökler beldesinde özel kömür ocağında karbonmonoksit gazından etkilenen 7 işçi, Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 22:36
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 23:07
Gediz'de Kömür Ocağında Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Gökler beldesinde özel bir şirkete ait kömür ocağında karbonmonoksit gazı nedeniyle 7 işçi hastaneye kaldırıldı.

Olayın Seyri

Edinilen bilgilere göre, yer altındaki çalışmalarda gaz yoğunluğunun artması sonucu işçilerden Mustafa K. (50), Mehmet E., Mehmet T., Mustafa E., Muhammet K., Kader S. ve Cemalettin B. karbonmonoksit gazından etkilendi.

Bazı işçilerin oksijenli bölgeye geçerek kendi imkanlarıyla kurtulduğu, ancak Mustafa K.'nin (50) bu geçişi gerçekleştiremediği öğrenildi.

Müdahale ve Tedavi

Durumu fark eden ekipler tarafından ocaktan çıkarılan 7 işçi, ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

