Kocaeli Dilovası Fabrika Yangını: Aileler SGK Önünde Taleplerini Sundu

Ölenlerin yakınları ve avukat SGK Kocaeli İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği parfüm dolum tesisindeki yangına ilişkin müşteki avukatı ve ölenlerin yakınları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kocaeli İl Müdürlüğü önünde açıklama yaptı.

8 Kasım tarihinde Mimar Sinan Mahallesi’ndeki tesiste çıkan yangında; Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Gikan ve Hanım Gülek (52) olay yerinde hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan vardiya amiri Tuncay Yıldız ise tedavi gördüğü hastanede 15 Kasım tarihinde yaşamını yitirmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden, aralarında tesis sahibi Kurtuluş Oransal ve oğlunun da bulunduğu 7’si tutuklanmış, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklu bulunan fabrika sahibi Oransal, 30 Kasım tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

Ayrıca soruşturma sonrası Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Zabıta Müdürü Nizamettin Balcı ile zabıta memurları Cengiz Taşdemir, Tekin İlaslan ve Ömer Kocabay; SGK Kocaeli İl Müdürü, Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER’den Sorumlu Şube Müdürü ile 1 personel açığa alınmıştı.

Yangında ölenlerin yakınları ve ailenin avukatı Mürsel Ünder, SGK Kocaeli İl Müdürlüğü binasına gelerek yetkililerle görüştü ve taleplerini sözlü olarak ilettiklerini belirtti. Ünder, basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"34 gün önce çocuklar ve kadınlar vahşice katledildi. Bir şehrin meydanında, ana caddesinde kaçak çalıştırılan bir iş yerinde katledildi. Tüm kamu kurumlarının gözleri önünde katledildi. Biz bu kamu kurumlarının genel olarak sorumsuzluğunun olduğunu, denetimlerle ilgili çok büyük eksiklikler olduğunu, bunların memleketimizin genel bir sorunu olduğunu biliyoruz."

Ünder, kurumlarla görüşmelerinde kendilerini rahatlatmayan ifadeler duyduklarını aktararak, yetkililerin "soruşturma devam ediyor" yanıtına tepki gösterdi ve denetim eksikliğini vurguladı: "4 yıldır burada sigortasız çalıştırılan insanlar var, çocuklar var. Bunları neden görmediniz? Herkes körleri ve sağırları oynuyor, biz körlerin ve sağırların oynamasına izin vermeyeceğiz."

Ünder ayrıca, "Gün gün, kapı kapı aşındırarak, uzun yıllar da sürse... Bunun hesabını soracağız ve sorumluların takipçisi olacağız" diyerek takipçi olacaklarını ilan etti.

Yangında ölen Cansu Esatoğlu’nun babası İbrahim Esatoğlu ise, olayın üzerinden 34 gün geçtiğini hatırlatarak, "Kamu görevlileri ve kamu kurumları hakkında dosya henüz oluşturulmamış. Biz de karar aldık ve ilgili bütün kurumları tek tek gideceğiz... Bütün Türkiye arkamızda. Biz bu işin peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Şengül Yılmaz’ın kız kardeşi Emine Bulut ise, "Ablamı acı bir olayla kaybettim. 34 gündür hiçbir yerden cevap alamıyoruz. Lütfen adalet yerini bulsun" diyerek adalet talebinde bulundu.

Diğer yakınlar da işletmedeki ihmallere dikkat çekerek, ruhsat, yıkım kararları ve denetim eksikliklerinin sorgulanması gerektiğini vurguladı. Aileler, tüm kamu kurumlarının sorumluluğunun araştırılmasını ve hesap sorulmasını talep ediyor.

Not: Aileler ve avukatları, soruşturmanın her aşamasını takip edeceklerini ve gerekli mercilere başvurularını sürdüreceklerini açıkladı.

KOCAELİ'NİN DİLOVASI İLÇESİNDE 7 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ PARFÜM DOLUM TESİSİNDEKİ YANGINA İLİŞKİN MÜŞTEKİ AVUKATI VE ÖLENLERİN YAKINLARI, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK) İL MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPTI.