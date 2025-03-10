10 Mart 2025 Gündemi: Erdoğan Kabine Toplantısı'nda, Kurtulmuş İftar Programında Buluşacak

10 Mart 2025 Gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleriyle birlikte iftar programında bir araya gelecek. (Ankara/15.00/18.57) (Fotoğraflı-Görüntülü)

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, parlamento muhabirleriyle iftar programında buluşacak. (TBMM/18.57) (Fotoğraflı-Görüntülü)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüşecek ve CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. (Ankara/13.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Yasama Yürütme Siyaset

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, BM Genel Merkezi'nde Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonunun 69. Oturumunun açılışına katılacak ve ikili görüşmelerde bulunacak. (New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi Finans

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bilkent Cyberpark Cybergo Girişim Ofisi Açılış Töreni'ne katılacak. (Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin sanayi üretim endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Dünya Diplomasi

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor

Trendyol Süper Lig'in 27. haftası, Beşiktaş-Gaziantep FK maçıyla tamamlanacak. (İstanbul/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Trendyol 1. Lig'in 29. haftası, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK, Geosis Boluspor-Uğur Okulları İstanbulspor, Siltaş Yapı Pendikspor-Amed Sportif Faaliyetler ve Kocaelispor-MKE Ankaragücü maçlarıyla sona erecek. (Ankara/13.30/İstanbul/16.00/İstanbul/16.00/Kocaeli/20.30) (Fotoğraflı)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası, Manisa Basket-Anadolu Efes maçıyla tamamlanacak. (Manisa/19.00) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.