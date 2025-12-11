DOLAR
Adile Naşit 38. yılında Beyoğlu’da anıldı

Türk sinemasının güler yüzü Adile Naşit, vefatının 38. yılında Beyoğlu'daki Adile Naşit Sokağı'nda düzenlenen törenle anıldı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 17:21
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 17:28
Türk sinemasının güler yüzü Adile Naşit, vefatının 38. yılında hayata gözlerini yumduğu Beyoğlu'nda anıldı. Tören, adını taşıyan Adile Naşit Sokağı'nda gerçekleştirildi; dostları, meslektaşları ve sanat camiasının temsilcileri usta oyuncunun anılarını paylaştı.

Tören ve anma programı

Etkinlik, Beyoğlu Kent Konseyi ile Beyoğlu Belediyesi iş birliğiyle düzenlendi. Programda katılımcılar, sanatçıyla ilgili anılarını paylaştı; organizasyonda misafirlere helva ve turşu ikram edildi.

Konuşmalar ve hatıralar

Ebru G. Yalçıntuna (Beyoğlu Kent Konseyi Başkanı) etkinlikte şunları söyledi: "Adile Naşit bize sevgiyi öğretti, çocukları sevmeyi öğretti, aile olmayı öğretti, mutlu olmayı öğretti. Sonunda iyiliğin kazanacağını biz Adile Naşit ve onun arkadaşlarından öğrendik. Kendisini burada minnetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Adile teyzemizin kuzucukları onu unutmadı. O yüzden bugün buradayız"

Sefer Karaahmetoğlu (Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili) ise, "O, kahkahasıyla, canlandırdığı karakterlerle hayatımızda çok büyük bir önem arz etmekte. Kendisi bize aile olmayı, birlikte olmayı ve mutluluğun farklı yüzlerini gösterdi. Bizler İnan başkanımızın öncülüğünde adile Naşit’in adını yaşattığımız bu sokağı daha fazla hizmetle daha da güzelleştirerek onun adına yakışır bir halde olması için gayret ediyoruz" diye konuştu.

İhsan Gedik konuşmasında, "Kendisi bir hanımefendi, bir anne, yani hem anne hem de baba gibiydi. İnsanları severdi. Ne var ki erken gitti. Allah nur içinde yatırsın. Elimizden bu geliyor. O yüzden hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.

Teoman Ayık anısını paylaşarak, "Adile Naşit ile ben 1976’da Hababam Sınıfta Kaldı filminde beraber oynadık. Biz daha çocuktuk, 17 yaşındaydık. Gerçekten Adile Naşit bilindiği anneydi. Hepimize anne gibi davrandı, çok güzel şeyler söylerdi" ifadelerini kullandı.

Hasan Yıldız da, "Adile Naşit Türk sinemasının ve Yeşilçam’ın bir annesiydi, bir ablasıydı, bir kardeşiydi, teyzesiydi. Adile Naşit Yeşilçam’ın her şeyiydi. Adile Naşit olmasa zaten Yeşilçam’da hiçbir filmin tadı tuzu olmazdı" dedi.

