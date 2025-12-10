DOLAR
Kilis İnsan Hakları Kurulu, Dünya İnsan Hakları Günü'nde Basınla Buluştu

Kilis İnsan Hakları Kurulu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde Polis Evinde gazetecilerle bir araya gelerek yürütülen insan hakları çalışmaları ve hak arama süreçlerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 13:44
Kilis İnsan Hakları Kurulu Polis Evinde Gazetecilerle Buluştu

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında Kilis Polis Evinde düzenlenen toplantıda Kurul üyeleri, kentte yürütülen insan hakları çalışmaları hakkında gazetecileri bilgilendirdi.

Toplantıya Kilis Vali Yardımcısı İsmail Alsancak başkanlık etti. Kurul üyeleri, basın mensuplarına yürütülen projeler, başvuru süreçleri ve öncelikli gündem maddeleri hakkında bilgi verdi.

Toplantının gündemi

Görüşmede vatandaşların hak arama süreçleri, eşitlik ilkesi ve Kurulun yıl boyunca yürüttüğü faaliyetler ana başlıklar olarak ele alındı. Gazetecilerin yönelttiği sorular, kurul üyeleri tarafından yanıtlandı.

Yetkililer, insan hakları konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmaların süreceğini vurguladı.

