Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme: Aile Toplantı Görüntüleri Dava Dosyasına Eklendi

Diyarbakır'da, Narin Güran cinayetiyle ilgili dava dosyasına, aile bireylerinin toplantı görüntüsü eklendi. Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce, Tavşantepe Mahallesi'nde amca Erhan Güran'ın evinin bahçesinde aile bireylerinin katılımıyla yapılan toplantıya ilişkin kaydedilen görüntüler, Diyarbakır Barosuna ulaştı. Saat 19.38-19.41'de güvenlik kamerasınca çekilen görüntüler, Baro tarafından Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.

Mahkeme heyetince izlenen görüntüler dava dosyasına eklendi. Mahkemenin, Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı bu görüntüyü, uzman bilirkişiler tarafından deşifre edilmesi için Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne göndereceği öğrenildi.

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