Karasu'da huzur denetiminde iki zorlu an: Alkollü sürücü direndi, diğeri tepki gösterdi

Karasu'da polis ve jandarma denetiminde iki sürücü ekiplere zor anlar yaşattı; biri "Kıllık yapma" diyerek tepki gösterdi, diğeri alkollü bulunup direnince gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 02:16
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 02:37
Polis ve jandarma ortak uygulaması gerilimle sonuçlandı

Sakarya'nın Karasu ilçesi Karasu-Kocaali yolu üzeri, Karasu Mahallesi Küçükboğaz mevkiinde Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ve Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında iki sürücünün davranışları dikkat çekti.

Denetim sırasında durdurulan bir sürücü, çocuğunun hasta olduğunu belirterek kontrolün uzadığını söyleyip görevlilere "Kıllık yapma, kontrolünü yaptın gönder" diyerek tepki gösterdi.

Aynı uygulamada durdurulan diğer sürücünün ise alkollü olduğu tespit edildi. Kimliğini göstermek istemeyen S.E. adlı şahıs, ekiplere direnerek zorluk çıkardı.

Uyarılara rağmen taşkın davranışlarını sürdüren sürücü, kısa süreli arbede sonrasında güçlükle araca alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Olayla ilgili işlemler sürerken, denetimlerin kamu güvenliği ve trafik güvenliği amacıyla kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

