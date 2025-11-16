10 Metrekarelik 'Ocakhane' Türkiye'ye Ulaşıyor — Ender Samsa'nın Antika ve Metal Atölyesi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan Ender Samsa (47), evinin bir bölümünde kurduğu 10 metrekarelik 'Ocakhane' atölyesinde, çocukluk tutkusu olan metal işçiliği ile antika onarımını birleştiriyor. Sosyal medya aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanından talepler alıyor ve kendi metal tasarımlarını üretiyor.

Atölye ve çalışmalar

Atölyesinde gaz lambası, eski tip çakmaklar ve mutfak gereçleri gibi antikaları onarıyor. Sanayide özel parça yaptıramayanların getirdiği ürünlere çözüm üretiyor, gerektiğinde özgün tasarımlar geliştiriyor.

"Genelde metal olduğu için biraz daha metal ürünler olmasını istiyoruz. Eski gaz ocakları, lüks lambaları gibi ürünlerle uğraşıyoruz. Sanayide özel bir parça yaptıramayanlar bize getiriyor. Biz de çözüm üretiyoruz, kafa yoruyoruz, elimizden geldiğince yapıyoruz" dedi.

Hedefler ve yurt dışı bağlantıları

Yurt dışından da takipçisi olduğunu belirten Samsa, kargo maliyetlerinin ihracatı sınırladığını, bunun yerine parça gönderip görüntülü destek verdiklerini söylüyor.

"Yurt dışından da çok takipçimiz var ama kargo maliyetleri nedeniyle onlar bize ürün gönderemiyor. Biz de onlara parça gönderiyoruz, görüntülü arayarak tarif ediyoruz. Hedefimiz Türkiye’nin her vilayetinde bir ocakhane ışığı yakmaktı, buna ulaştık. Şimdi hedefimiz dünyada tanınan bir Türk markası olmak" diye konuştu.

Antika tutkusu ve aile etkisi

Samsa, atölye merakının babasının yanında çocukken başladığını vurguluyor ve işi tutkuyla yaptığını aktarıyor.

"Hayalimdeki işi yapmak istedim, geçim kaynağı olarak görmedim. Rahmetli babam da burada çalışırdı, ben de boş vakitlerimde vakit geçirirdim. O zaman ismi Ocakhane değildi. Antika tutkusu hep vardı, sonradan sosyal medya sayesinde insanlara ulaştık."

Tavsiye ve toplum hizmeti

Antika alım-satımı yapanlara uyarılarda bulunan Samsa, alıcıların özellikle hasar ve eksik parçalara dikkat etmesini öneriyor.

"Bazı ürünler var ki insanlar yolda görse eğilip almaz ama çok kıymetlidir. Eski metal ürünlerde çatlak, ezik, kaynak ve eksik parça olmamasına dikkat etsinler. Fiyat konusunda bir standart yok, o yüzden bir ürün bir yerde 1 birimse başka yerde 50 birim olabilir. Bu yüzden alışveriş yapmadan önce mutlaka bize ya da işten anlayan birine danışsınlar. İnternetten alışveriş yapacaklar da referans istesin" diye konuştu.

Samsa küçük tamiratları ücretsiz yapıyor ve hizmet alanlara kitap gönderiyor; atölyesini ticarethane olarak değil, hayalini gerçekleştirme merkezi olarak tanımlıyor.

"Ufak tefek tamiratlarımızdan ücret almıyoruz, çevremizdeki okuyan çocuklara kitap alın diyoruz. Hizmet alanlara da evimizde okuduğumuz kitaplardan gönderiyoruz. Burası bir hobi hane veya bir ticarethane değil, burası benim hayallerime ulaşmak için bir merkez. Çocuklara kitap sevgisi, hayvan sevgisi ve üretme aşkını aşılamamız lazım"

Üretim, yasal durum ve geleneksel meslekler

Samsa, yaklaşık 10 metrekarelik alanda üretim yaptıklarını ve esnaf vergi muafiyetine tabi olduklarını belirtiyor. Vergi dairesinin ev dahilinde, seri makineler kullanılmadan üretim izni verdiğini anlatıyor.

"Esnaf vergi muafiyetine tabiyiz. Vergi dairesi bize ev dahilinde, seri makineler kullanmadan üretim yapabilirsiniz diyor. Geleneksel, kaybolmaya yüz tutmuş meslek kolları grubuna alındık. Seri üretim yapamıyoruz ama kaynak, talaşlı imalat, torna, freze, kumlama ve elektrostatik boyama gibi tüm metal işlerini yapıyoruz. Hiç yapamadığımız işi de çekiçle döverek yapıyoruz çünkü bize böyle öğrettiler."

KOCAELİ’NİN DERİNCE İLÇESİNDE YAŞAYAN EMEKLİ METAL İŞÇİSİ ENDER SAMSA, ÇOCUKLUK YILLARINDA BABASININ YANINDA BAŞLAYAN METAL SEVGİSİNİ VE ANTİKA TUTKUSUNU EVİNİN BİR BÖLÜMÜNDE KURDUĞU 10 METREKARELİK "OCAKHANE" ATÖLYESİNDE BİR ARAYA GETİRİYOR. SAMSA, ÜRETTİĞİ ÖZEL METAL TASARIMLAR VE ONARDIĞI ANTİKA PARÇALARLA TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINA ULAŞIYOR.