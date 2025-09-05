DOLAR
102 Yaşındaki Akuzawa Kokiçi, Fuji Dağı Zirvesine Tırmandı — Guinness Rekoru

102 yaşındaki Akuzawa Kokiçi, 3 bin 776 metre yüksekliğindeki Fuji Dağı'na tırmanarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 11:57
3 bin 776 metre yükseklikteki tırmanışla Guinness Rekorlar Kitabı'na giriş

Akuzawa Kokiçi, Japonya'nın simgesi Fuji Dağı'nın 3 bin 776 metre yüksekliğindeki zirvesine çıkarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. 102 yaşındaki dağcı, böylece zirveye çıkan en yaşlı kişi unvanını elde etti.

Akuzawa ve ekibi, zirveye ulaşmadan önce rotada iki gece kamp kurdu. Tırmanışta 70 yaşındaki kızı, torunu ve dört kişilik dağcılık ekibi ona eşlik etti.

Akuzawa, 96 yaşındayken de Fuji Dağı'na tırmanarak rekor kırmıştı. Aradan geçen 6 yılda kalp rahatsızlığı dahil bir dizi sağlık sorunu yaşamasına rağmen yeniden zirveye ulaşmayı başardı.

Akuzawa, 5 Ağustos'ta tırmanışın yarısında pes etmeyi düşündüğünü, ancak yakınlarının desteğiyle zirveye çıktığını söyledi. Zirve öncesi 3 aylık antrenman yapan dağcı, bu süreçte her sabah saat 05:00'te uyanıp yürüyüş ve tırmanma egzersizleri gerçekleştirdiğini belirtti.

Akuzawa, Fuji'nin daha önce kolay bir dağ olduğunu düşündüğünü ancak bu tırmanışın 6 yıl öncekine göre daha zorlu geçtiğini vurguladı: "Daha önce hiç bu kadar zayıf hissetmemiştim. Ağrım yoktu ama neden bu kadar yavaş olduğumu ve neden hiç dayanıklılığım olmadığını merak edip duruyordum. Fiziksel sınırımı çoktan aşmıştım ve bunu ancak diğer herkesin gücü sayesinde başardım."

İlk olarak 14 yaşında dağcılığa ilgi duymaya başladığını anlatan Akuzawa, motivasyonunu şöyle özetledi: 'Tırmanmayı seviyorum. Dağda arkadaşlık kurmak kolay.'

Fuji Dağı, 3 bin 776 metre yüksekliğiyle Japonya'nın en yüksek dağı olup, Yamanaşi ve Şizuoka eyaletleri arasında yer alıyor ve UNESCO Dünya Miras Listesinde bulunuyor.

