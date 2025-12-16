DOLAR
DMM yalanladı: Türkiye'ye BioNTech aşısı gelmedi iddiası asılsız

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Türkiye'ye BioNTech aşısı gelmedi' iddialarını yalanladı; aşıların Mart 2021'den itibaren mevzuata uygun şekilde temin edildiği bildirildi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 23:51
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 23:51
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medya duyurusu

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya paylaşımlarında ileri sürülen 'Türkiye'ye BioNTech aşısı gelmediği' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

BioNTech mRNA aşıları klinik kullanım amacıyla doğrudan BioNTech SE firmasından temin edildi. Açıklamaya göre, söz konusu aşılar Mart 2021 tarihinden itibaren salgının son dönemlerine kadar mevzuata uygun şekilde tedarik edilip vatandaşların kullanımına sunuldu.

Ayrıca, küresel halk sağlığı acil durumlarında aşı ve ilaçların temininde uygulanan 'Acil Kullanım Ön Onayı' mekanizmasının tüm dünyada işletildiği vurgulandı. BioNTech mRNA aşıları de Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası bilimsel otoritelerin değerlendirmeleri esas alınarak Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından temin edilip uygulandı.

DMM açıklamasında, pandemi sürecinde yürütülen aşılama faaliyetlerinin insan sağlığının korunması önceliğiyle, bilimsel kriterler, şeffaflık ve hukuki mevzuat çerçevesinde titizlikle gerçekleştirildiği belirtildi.

Kamuoyuna çağrı: Teknik ve hukuki kapsamından koparılarak dolaşıma sokulan, yanıltıcı ve gerçek dışı nitelikteki iddialara itibar edilmemesi istendi.

