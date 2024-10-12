104 Ülke ve Afrika Birliği'nden İsrail'in Guterres'e Tepkisi

BM Üyesi Ülkelerden Guterres'e Destek

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 104 ülke ve Afrika Birliği, İsrail'in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i "istenmeyen adam" olarak ilan etmesine büyük bir endişe ile karşılık verdi. Bu durum, uluslararası ilişkilerde ciddi gerginliklere yol açabilecek nitelikte.

İsrail’in İlanı ve Tepkiler

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Guterres'i istenmeyen adam ilan ederek, onun ülkelerine girişini yasakladıklarını duyurmuştu. 104 ülke ve Afrika Birliği, bu gelişmeyi kısaca değerlendirmek için bir mektup yayımladı.

Mektupta, "İsrail'in bu eylemi, BM'nin görev yetkisini zayıflatmakta ve bölgedeki barış çabalarını tehdit etmektedir" denildi. Ayrıca, BM'nin Orta Doğu'daki arabuluculuk ve insani yardım konusundaki önemli rolüne vurgu yapıldı.

Guterres'in Rolü ve Çağrı

Mektubun metninde, "Genel Sekreter'in gerginlik dönemlerinde aktif rol üstlenmesi kritik önemde. Onun barış, güvenlik ve uluslararası hukuka olan bağlılığını destekliyoruz" görüşü dile getirildi. Tüm taraflar, BM ile yapıcı diyalog sürdürmeye davet edildi.

İsrail-Rusya İlişkisi

Öte yandan, Guterres'in, 1 Ekim tarihinde yaptığı açıklamada Orta Doğu'daki gerginliği azaltma çağrısı yapması ve İran'ın füze saldırısını kınamaması, İsrail hükümeti tarafından eleştirildi. Guterres, İran’ın eylemlerinin ardından "Orta Doğu'da çatışmanın genişlemesini kınıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Mektubun sonunda, "BM'nin liderliğine ve misyonuna saygı gösterilmesini talep ediyoruz" denilerek, Orta Doğu'daki krize barışçıl çözüm önerileri vurgulandı.