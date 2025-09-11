11 Eylül 2025 Gündemi: Erdoğan'ın MKYK Toplantısı, Merkez Bankası Kararı ve Fidan'ın Roma Ziyareti

11 Eylül 2025 gündeminde Erdoğan'ın MKYK toplantısı, TBMM ve bakanlık programları, Merkez Bankası kararları ile dış politika ve spor etkinlikleri yer alıyor.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 09:02
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 09:02
ANADOLU AJANSI - GÜNDEM / 11 Eylül 2025

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Gündem

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık edecek. (Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski Meclis Başkanı Cahit Karakaş için düzenlenecek cenaze törenine katılacak; ayrıca "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına başkanlık yapacak. (TBMM/11.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüşecek; Sancaktepe Belediyesi'nin "11 Açılış, 11 Temel Atma Töreni"ne katılacak. (İstanbul/15.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Yasama • Yürütme • Siyaset

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı İhtisas Komisyonları Toplantısı'na iştirak edecek. (Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde faizsiz ev, iş yeri ve araç satın almada Emlak Katılım güvencesinin devreye gireceği yeni dönemin ayrıntılarını Rixos Tersane İstanbul'da düzenlenecek programda açıklayacak. (İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi • Finans

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Zuchex-35. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı açılışına katılacak; DENİB İhracatın Yıldızları Ödül Törenine iştirak edecek ve Valilik, AK Parti ile MHP il başkanlıklarına ziyaretlerde bulunacak. (İstanbul/10.00/Denizli/17.30-21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Akçakoca Nezahat Özdemir İmam Hatip Ortaokulu açılış törenine katılacak. (Düzce/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında alınan faiz kararı ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. (İstanbul/14.00/14.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılına ilişkin girişimlerde bilişim teknolojileri kullanım araştırması ile temmuz ayına ilişkin ticaret satış hacim ve ciro endekslerini duyuracak. (Ankara/10.00)

5- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak. (İstanbul/14.00)

6- Avrupa Merkez Bankası faiz kararını duyuracak. (Frankfurt/15.15)

Dünya • Diplomasi

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya'ya çalışma ziyaretinde bulunacak. (Roma) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor

1- Fenerbahçe Kulübü ile Medicana Sağlık Grubu arasındaki sağlık sponsorluğu anlaşmasının imza töreni, Chobani Stadı'nda gerçekleştirilecek. (İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki RAMS Başakşehir müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek; BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümü basın mensuplarına açık yapılacak. (İstanbul/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftası, Rize Belediyespor-Ankara Hentbol maçıyla başlayacak. (Rize/14.00) (Fotoğraflı)

