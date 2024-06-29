11 ilde demiryolu ve kara yolu projeleri için acele kamulaştırma kararları yayımlandı!

Karaman-Ulukışla İstasyonlarının Çift Hale Getirilmesi Projesi ve Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı İnşaatı gibi büyük ölçekli projeler için Karaman, Konya ve Niğde'de, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırma kararı alındı. Ayrıca, Manisa'da Kelebek Projesi kapsamında ve Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde atıksu arıtma tesisleri için gerekli taşınmazların kamulaştırılması süreci başlatıldı.

PROJE KAPSAMINDA KAMULAŞTIRMA KARARLARI

Adana, Gaziantep ve Kahramanmaraş illerinde Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı İnşaatı ve Elektromekanik Sistemlerin Temini Projesi kapsamında bazı taşınmazlar için TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırma kararı alındı.

Mersin ve Osmaniye illerinde ise demiryolu projeleri için gerekli taşınmazların kamulaştırılması planlanıyor.

Muğla'da Kötekli Kavşağı yapımı için ve Malatya'da atıksu arıtma tesisi inşaatına gerekli taşınmazlar da acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bazı taşınmazlar için özelleştirme kapsamında imar planı değişiklikleri onaylandı.