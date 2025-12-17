DOLAR
Niğde'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Niğde Kale Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada R.A. (27) ve C.Ö. (24) yaralandı; R.A.'nın hayati tehlikesi sürüyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 23:07
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 23:07
Kale Mahallesi'nde tüfekli saldırı

Niğde'nin Kale Mahallesinde iki grup arasında çıkan kavgada taraflardan birinin tüfekle ateş etmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Olayda R.A. (27) ile C.Ö. (24) vurularak yaralandı. Kavganın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldılar. Yaralılardan R.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

