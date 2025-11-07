11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü: Muğla ve Aydın'da 30 Noktada Binlerce Fidan

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Muğla ve Aydın'da 30 noktada, Aydın'da 17 lokasyonda on binlerce fidan dikilecek; ana tören Köyceğiz'de gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 14:12
Etkinlik ve Lokasyonlar

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü öncesi yoğun hazırlıklarını sürdürüyor. Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanında bulunan Muğla ve Aydın illerinde 30 ayrı noktada fidan dikim etkinliği gerçekleştirilecek; bunun 17'si Aydın ve 13'ü Muğla ilinde olacak.

Etkinlikler tüm noktalarda 11 Kasım Salı günü saat 11.00'de başlayacak. Fıstıkçamı, kızılçam ve servi türlerinin yanı sıra ceviz, badem, keçi boynuzu ve defne gibi gelir getirici türlerden oluşan on binlerce fidan toprakla buluşturulacak.

Ana Tören Köyceğiz'de

Muğla'daki ana tören Köyceğiz'de düzenlenecek. 19 Eylül'de çıkan orman yangınında yanan alanda ilk fidanlar 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde toprakla buluşacak. Fidan dikim töreni 11 Kasım günü saat 11.00'de Sazak Köyü Kızlanarası mevkiinde yapılacak.

Bölge Müdürünün Açıklamaları

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, Köyceğiz'de yapılan son hazırlıkları yerinde inceledi ve şu ifadeleri kullandı: "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü bu yıl Yeşil Vatan Seferberliği mottosuyla gerçekleştiriliyor. Yeşil Vatanın yeni fertleri fidanları, 11 Kasım Salı günü 7’den 70’e tüm kesimlerin katıldığı törenlerde toprakla buluşturacağız. Muğla’daki ana dikim programımızı Köyceğiz’de gerçekleştiriyoruz. 19 Eylül’de yaşanan yangın sonrası sahadaki çalışmalarımız hızla başladık. Sazak ve Pınarköy arasında kalan Kızlanarası mevkiinde yangından etkilenen geniş bir alanı ağaçlandırmaya hazır hala getirdik. Köyceğiz’de yanan alanın tekrar ağaçlandırılması kapsamında ilk fidanlarımızı 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde toprakla buluşturmuş olacağız".

AYDIN’DA 17 LOKASYONDA FİDAN DİKİLECEK

