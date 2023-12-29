11 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan dramatik olayda, 11 yaşındaki Efe Özçelik evinde başından vurulmuş halde bulundu. Babasına ait olduğu belirlenen tabanca ile vurulduğu tespit edilen çocuğun ölümü, aile ve mahalle sakinlerini derin bir üzüntüye boğdu.

Baba Gözaltında: Silahıyla Oğlunu Öldürdü!

Olayın hemen ardından baba, polis tarafından gözaltına alındı. Çocuğun yaşamını yitirdiği evde yapılan incelemelerde, olayın aile içinde yaşandığı ve çocuğun babasının silahıyla vurulduğu belirlendi. Baba, emniyete götürülerek ifadesi alınacak.

Efe Özçelik'in başından vurularak yaşamını yitirdiği trajik olayın ardından, Adli Tıp Kurumu'nda detaylı incelemeler başlatıldı. Çocuğun kesin ölüm nedeni, Adli Tıp raporunun tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak.

Mahallede Şok ve Üzüntü Hakim

Olayın yaşandığı Yunus Emre Mahallesi'nde, çocuğun ölümüyle birlikte büyük bir şok ve üzüntü hakim. Mahalle sakinleri, acı haberi duyduklarında derin bir üzüntü yaşadılar. Polis ekipleri, olayın detaylarını aydınlatmak için soruşturmayı sürdürüyor.