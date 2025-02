112 Yıllık Tarihi Org, Jacob Benda ile Yeniden Sahne Aldı

Org virtüözü Jacob Benda, Boğaziçi Üniversitesi'nde 112 yıl önce bağışlanan ve Norman ile Beard yapımı tarihi orgun restorasyon sonrası düzenlenen "Seslerin Kutlaması" konserinde sahne aldı. Konser, üniversitenin Güney Kampüs'ündeki Albert Long Hall'da gerçekleşti.

1913 yılına ait olan organ, %strong;%uk yapımcıları İngiltere'dendir ve bu tür müzik aletlerinin özelliğini yansıtmaktadır. Konserde, ünlü besteciler J.S. Bach, Stephen Paulus, George Thalben-Ball, Charles-Marie Widor, Charles Tournemire ve Camille Saint-Saens'in eserleri dinleyicilerle buluştu.

Konser sonrası AA muhabirine konuşan Jacob Benda, 6 yaşında piyano çalmaya başladığını ve kariyerinin piyanist olma hedefiyle şekillendiğini belirtti. "Üniversitenin son yılında borulu orgla tanıştım ve ona aşık oldum. Mezuniyetim sonrası org peşinde koşmaya karar verdim," dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde St. Thomas Üniversitesi'nde ders vermeye devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Benda, Türkiye’de ilk kez sahne aldığını ve restorasyonu tamamlanan orgla geçirdiği üç gün boyunca çeşitli denemeler yaptıklarını ifade etti: "Buradaki katılım beni çok etkiledi. Enerjik bir dinleyici kitlesi vardı ve doğaçlama yaptığım Türk ezgilerinin ardından Bach ve Tournemire’un eserlerini de ekledim. Bu kadar eski ve çalınabilir bir orga sahip olmak gerçekten harika."

İstanbul Kilise Orgları Ekibi'nin baş teknisyeni ve kurucusu Tarkan Şendal ise, sahnede org çalmanın zorluklarından bahsetti. "Böyle bir orgla çalarken insan biraz gergin oluyor. Çünkü orgun iç yapısını her an bildiğim için sesi ve kullanımı karşısında heyecanlanıyorum," dedi.

Konserin açılışında Jacob Benda, J.S. Bach'ın ikonik eserlerinden biri olan "Toccata and Fugue in E BWV 566" ile sahneye çıkarak dinleyicilere görsel ve işitsel bir şölen sundu. Ardından Stephen Paulus'un "A Refined Reflection Blithely Breezing Along" parçasının yanı sıra Charles-Marie Widor, Charles Tournemire ve Camille Saint-Saens’in eserleriyle performansına devam etti.

Benda, ayrıca dinleyicilere sürpriz olarak Türk müziğinden "Üsküdar'a Gider İken" parçasını ve milli marşımız "İstiklal Marşı"nı da çaldı. Bu tarihi org, Boğaziçi Üniversitesi'ne 1913 yılında bağışlanmış ve düzenli olarak restorasyon geçirmiştir. Son olarak 2024 yılında kapsamlı bir ekspertize tabi tutulacak, hava sistemi ve mekanizmaları incelenecektir.