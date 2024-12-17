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117 Şüpheliye Nitelikli Dolandırıcılık Gözaltısı

117 şüpheli, sahte iş ilanlarıyla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla eşzamanlı gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 13:08
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 13:08
117 Şüpheliye Nitelikli Dolandırıcılık Gözaltısı

Ankara'da Nitelikli Dolandırıcılık Soruşturması

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, internet ve sosyal medya platformları aracılığıyla sahte iş ilanları ve çeşitli hileli faaliyetlerle mağdurlarını dolandırdığı tespit edilen 117 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Gözaltı Operasyonu Hakkında Detaylar

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, mağdurlara evden para kazanma vaadiyle sahte iş ilanları sunan şüphelilerin haksız menfaat sağladıkları belirtildi. Eşzamanlı olarak gerçekleştirilecek operasyonlar, Ankara merkezli 20 ilde planlandı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdüğü ifade edildi.

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