DOLAR
42,7 -0,01%
EURO
50,14 0,03%
ALTIN
5.964,8 -1,14%
BITCOIN
3.834.975,49 -1,3%

118. Temel ve 94. Yenileme Özel Güvenlik Sınavları Bilecik'te Yapıldı

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı düzenlenen 118. Temel ve 94. Yenileme sınavları Bilecik'te sorunsuz tamamlandı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 11:45
118. Temel ve 94. Yenileme Özel Güvenlik Sınavları Bilecik'te Yapıldı

118. Temel ve 94. Yenileme Özel Güvenlik Sınavları Bilecik'te Yapıldı

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı koordinasyonunda, 81 il ile eş zamanlı gerçekleştirilen 118. Temel Eğitim Sınavı ve 94. Yenileme Eğitimi Sınavı, Bilecik'te yapıldı. Sınavlar Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasında uygulandı.

Sınav Güvenliği ve Gözetim

Sınavlar, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü personelinin gözetimi altında ve alınan güvenlik tedbirleriyle yürütüldü. Gözetim ekipleri, sınavın adil ve düzenli şekilde sürmesi için gerekli önlemleri eksiksiz uyguladı.

Katılım ve Süreç

Adayların katıldığı sınav süreci planlandığı şekilde ilerleyerek sorunsuz tamamlandı. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, sınavların takvime ve mevzuata uygun biçimde gerçekleştirildiğini ve sınav güvenliğine yönelik tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

Sonuç olarak, söz konusu sınavlar Bilecik'te başarılı bir şekilde tamamlanırken, uygulanan gözetim ve güvenlik önlemleri dikkati çekti.

ÖZEL GÜVENLİK SINAVLARI BİLECİK’TE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ÖZEL GÜVENLİK SINAVLARI BİLECİK’TE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ÖZEL GÜVENLİK SINAVLARI BİLECİK’TE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İLGİLİ HABERLER

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartepe'de Kar Yağışı: Kocaeli'nin Zirvesi Beyaza Büründü
2
Erzincan’da Yüksek Kesimler Karla Kaplandı — Kamberağa Beyaza Büründü
3
Isparta’da Haftalık Denetim: 25 Aranan Şahıs Yakalandı
4
Başkan Çolakbayrakdar: Kayseri’de İlk Şehir Merkezi Tarımıyla Geleceği İnşa Ediyoruz
5
Kırklareli Merkezli Mali Suç Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltında
6
Niğde Merkezli Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 9 Tutuklama
7
Oruçreis Kentsel Dönüşümünde Peyzaj ve Otomatik Sulama Hızlandı

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri