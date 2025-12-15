118. Temel ve 94. Yenileme Özel Güvenlik Sınavları Bilecik'te Yapıldı

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı koordinasyonunda, 81 il ile eş zamanlı gerçekleştirilen 118. Temel Eğitim Sınavı ve 94. Yenileme Eğitimi Sınavı, Bilecik'te yapıldı. Sınavlar Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasında uygulandı.

Sınav Güvenliği ve Gözetim

Sınavlar, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü personelinin gözetimi altında ve alınan güvenlik tedbirleriyle yürütüldü. Gözetim ekipleri, sınavın adil ve düzenli şekilde sürmesi için gerekli önlemleri eksiksiz uyguladı.

Katılım ve Süreç

Adayların katıldığı sınav süreci planlandığı şekilde ilerleyerek sorunsuz tamamlandı. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, sınavların takvime ve mevzuata uygun biçimde gerçekleştirildiğini ve sınav güvenliğine yönelik tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

Sonuç olarak, söz konusu sınavlar Bilecik'te başarılı bir şekilde tamamlanırken, uygulanan gözetim ve güvenlik önlemleri dikkati çekti.

ÖZEL GÜVENLİK SINAVLARI BİLECİK’TE GERÇEKLEŞTİRİLDİ