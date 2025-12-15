DOLAR
Ağrı Dağı'nda Çığ: Iğdır Yeni Doğan'da Dağcıların Cep Kamerasıyla Görüntülendi

Iğdır'ın Yeni Doğan köyü yakınlarında yürüyüş yapan dağcılar, Ağrı Dağı'nın kuzey yamacında düşen çığı cep telefonu kamerasıyla kaydetti; can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 14:43
Olayın Ayrıntıları

Iğdır'ın Yeni Doğan köyü yakınlarında yürüyüş yapan dağcılar, Ağrı Dağı'nın kuzey yamacında meydana gelen çığı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Edinilen bilgilere göre, bölgede günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında Ağrı Dağı'nın kuzey tarafına çığ düştü.

O sırada Yeni Doğan köyü çevresinde yürüyüş yapan dağcılar, çığın dağ yamacından büyük bir gürültüyle koptuğu anları kayda aldı. Görüntülerde, kar kütlesinin hızla aşağı doğru aktığı ve geniş bir alana yayıldığı görülüyor.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

