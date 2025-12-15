Kozlu'da Bıçaklı Olay: Murat Yangun Son Yolculuğuna Uğurlandı

Cenaze töreni Askeritepe Camisi'nde düzenlendi

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren Murat Yangun, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze töreni, Taşbaca Mahallesi'nde bulunan Askeritepe Camisi'nde gerçekleştirildi. Yangun'un cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Törene Murat Yangun'un ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

Olayla ilgili edinilen bilgilere göre Murat Yangun, Kozlu ilçesinde bir büfenin önünde Cem Ç. ile "Eşime neden baktın?" tartışması yaşamış, tartışma sırasında Cem Ç. tarafından bıçaklanmış, kendi imkanlarıyla gittiği hastanede hayatını kaybetmişti.

Haberde yer alan diğer bilgilerde, Yangun'un geçen Ağustos ayında evlendiği; Cem Ç.'nin ise kasten öldürme suçundan tutuklandığı ve hakkında 8 suç kaydı bulunduğu belirtildi.

