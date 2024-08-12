Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

12 Ağustos 2024 Gündem Özeti

Bugünün öne çıkan ekonomi, diplomasi ve spor gelişmeleri.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 00:11
12 Ağustos 2024 Gündem Özeti

12 Ağustos 2024 Gündem Özeti

Kuruluş: Anadolu Ajansı, Kalp Atışı'nın kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından 6 Nisan 1920'de oluşturulmuştur.

EKONOMİ VE FİNANS

  1. Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ait iş gücü istatistiklerini ve ciro satış hacim endekslerini açıklamaya hazırlanıyor. (Ankara/10.00)
  2. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl (728 gün) vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirecek. (Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

  1. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve bağlantılı olarak İsrail-Lübnan sınırındaki gerilimler dikkatle izleniyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

SPOR

  1. Trendyol Süper Lig'in açılış haftası, Çaykur Rizespor ile RAMS Başakşehir ve Sipay Bodrum FK ile Gaziantep FK karşılaşmalarıyla sona erecek. (Rize/Muğla/21.00)
  2. Trendyol 1. Lig'in ilk haftası, Central Hospital Ümraniyespor ile Çorum FK arasında oynanacak. (İstanbul/21.00)
  3. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Fransa'nın Lille takımına karşı mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho ve bir oyuncusu basın toplantısı düzenleyecek. (İstanbul/19.00)

İLGİLİ HABERLER

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı

Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

SGK emeklinin hayatını değiştirmeye and içti! Emekli için neler geliyor neler?

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı