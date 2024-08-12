12 Ağustos 2024 Gündem Özeti
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EKONOMİ VE FİNANS
- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ait iş gücü istatistiklerini ve ciro satış hacim endekslerini açıklamaya hazırlanıyor. (Ankara/10.00)
- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl (728 gün) vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirecek. (Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
- İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve bağlantılı olarak İsrail-Lübnan sınırındaki gerilimler dikkatle izleniyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)
SPOR
- Trendyol Süper Lig'in açılış haftası, Çaykur Rizespor ile RAMS Başakşehir ve Sipay Bodrum FK ile Gaziantep FK karşılaşmalarıyla sona erecek. (Rize/Muğla/21.00)
- Trendyol 1. Lig'in ilk haftası, Central Hospital Ümraniyespor ile Çorum FK arasında oynanacak. (İstanbul/21.00)
- UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Fransa'nın Lille takımına karşı mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho ve bir oyuncusu basın toplantısı düzenleyecek. (İstanbul/19.00)