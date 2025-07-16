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Gaziantep ve Çevre İllerde 15 Temmuz Anma Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı

Gaziantep ve çevresindeki illerde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinlikleri düzenlendi.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 00:20
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 00:20
Gaziantep ve Çevre İllerde 15 Temmuz Anma Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları gerçekleştirildi.

Etkinlik, Gaziantep'teki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kuran-ı Kerim tilaveti okundu ve İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar dua etti.

Vali Çeber'den Anlamlı Mesaj

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, programda yaptığı konuşmada, 9 yıl önce vatandaşların hainlere geçit vermediğini vurguladı. Çeber, "Unutmamak, unutturmamak için bir kez daha bir araya geldik. O gece 'acımayın' diyen hainlerle, kahramanların mücadelesini hatırlamalıyız" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin vatandaşlar tarafından engellendiğini belirterek, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Farklı Etkinliklerle Devam Eden Programlar

Etkinlikler, gençlerin düzenlediği sancak koşusuyla devam etti. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması meydandaki ekranlardan izlendi. Program, sinevizyon gösterisi, konserler ve belgesel gösterimleriyle zenginleştirildi.

Şanlıurfa'daki etkinlikler de Rabia Meydanı'nda düzenlenirken, Kahramanmaraş'ta ise Onikişubat Parkı'nda gerçekleştirildi. Burada, bayraklarıyla toplanan vatandaşlar, mehteran eşliğinde kültür merkezine yürüdü ve dualar edildi.

Malatya'da Yüzüncü Yıl Parkı'nda yapılan etkinlikte ise yerel yöneticiler selamlama konuşmaları yaptı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması dinlendi. Adıyaman'da valilik önünde düzenlenen kortej yürümesi, Kilis'te ise Hacı Cümbüş Camisi'nde okunan mevlit ile etkinlikler tamamlandı.

Bu coşkulu anma törenleri, bölgede birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirirken, Türk milletinin demokrasiye olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

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