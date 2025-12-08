Kayseri Melikgazi'de 11. kattan düşen 14 yaşındaki Elif Naz D. hayatını kaybetti

Olayın Detayları

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Keykubat Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerindeki 11 katlı binanın en üst katında ikamet eden Elif Naz D. (14), balkondan düşerek ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri Elif Naz D.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Aile ve Soruşturma

Acı haberi alan baba, kızının ismini söyleyerek feryat etti; bu anlar çevredeki vatandaşların yüreklerini dağladı. Olayla ilgili gerekli incelemeler başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

