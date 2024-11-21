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12 Bin Polis Adayı İçin Ön Başvuru Süreci Başladı

Polis Akademisi, 12 bin öğrenci alımı için ön başvuru sürecini başlattı. Adaylar, 9 Aralık'a kadar başvuruda bulunabilir.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 15:18
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 15:18
12 Bin Polis Adayı İçin Ön Başvuru Süreci Başladı

Polis Adayları İçin Önemli Fırsat

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM), toplam 12 bin öğrenci alımı için ön başvuru sürecini başlattı. Başvurular, 32. Dönem POMEM giriş sınavı kapsamında gerçekleştirilecek.

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Buna göre, lisans mezunu adaylar için 8 bin 160 erkek ve 1440 kadın, ön lisans mezunu adaylar için ise 2 bin 40 erkek ve 360 kadın olmak üzere toplam 12 bin öğrenci alınacak.

Başvuru Süreci

Bugün başlayan ön başvurular, 9 Aralık saat 17.00'ye kadar www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresiyle gerçekleştirilebilecek.

Adaylar İçin Aranan Şartlar

Adayların, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan 2023 veya 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavları (KPSS)'ndan; lisans mezunları için P3 puan türünden en az 60, ön lisans mezunları için 2024 KPSS P93 puan türünden en az 65 taban puanı almış olmaları gerekmektedir.

Sınav Takvimi

Polis Akademisi, alıma ilişkin sınav takvimini resmi internet sitesi olan www.pa.edu.tr üzerinden ilan edecektir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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