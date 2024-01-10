12 ilde yapılan FETÖ operasyonunda 38 şüpheli yakalandı

FETÖ'ye karşı yürüttükleri mücadeleyi sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "FETÖ'cü hainler, milli irademize darbe yapamayacak." ifadesini kullandı. Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 12 ilde FETÖ'ye yönelik Kıskaç-3 operasyonlarının gerçekleştirildiğini de bildirdi.

FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması" içinde faaliyet gösteren şüphelileri yakalamak için Konya merkezli 5 ilde operasyon düzenlendiğini duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarda 7 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Yerlikaya, FETÖ'ye karşı mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

OPERASYONLARDA FETÖ BAĞLANTILI 17 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'nün "güncel yapılanması"nda yer alan şüphelilerin yakalanması için Hatay'dan başlayarak 6 ilde operasyon yapıldığını duyurdu. Yerlikaya, operasyonlarda 17 kişinin gözaltına alındığını belirterek şöyle devam etti:

"Örgütün sözde 'öğrenci yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları ve ankesörlü veya kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen, Ordu, İstanbul ve Tekirdağ’da gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. Örgüt içerisinde Bank Asya'da hesap artırım kayıtları bulunan ve sosyal medya üzerinden FETÖ'nün propagandasını içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik İzmir ve Konya’da gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. Örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen, Düzce, İstanbul ve Denizli olmak üzere 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı."



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye karşı yapılan operasyonlarda çok sayıda dijital malzeme, para ve ziynet eşyasına el koyduklarını açıkladı. Yerlikaya, operasyonlara katılan kahraman polisleri kutladı.