12 Punto'da Türkiye ile Türk Dünyası Arasında Ortak Yapımlar Tartışıldı

Türkiye ile Türk Dünyası Arasında Sinema İş Birliği

TRT'nin yedinci kez düzenlediği 12 Punto senaryo geliştirme ve ortak yapım platformunda, "Türkiye ile Türk Dünyası Arasında Ortak Yapımlarda Yeni Köprüler" başlıklı panel yapıldı. Panelde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, sinema sektöründe Türkiye'nin potansiyeline dikkat çekti.

Birol Güven'den Ortak Yapım Vurgusu

Birol Güven, Türkiye'de çekilen film sayısının fazlalığına işaret ederek, "Bizim bu kadar filme ihtiyacımız yok. İnşallah daha az, daha nitelikli, daha büyük filmler çekeriz" dedi. Ayrıca, Türk Dünyası ile sinema alanında birlikte üretme kültürünün geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ortak Çalışmalar ve Kültürel Bağlar

TRT Sinema Müdürü Faruk Güven ise etkinliklerin, katılımcıların bir araya gelerek iletişim kurmasını sağladığını ifade etti. Azerbaycan Sinema Genel Müdür Yardımcısı Gurban Primov, Azerbaycan'ın sinema tarihinden ve devletten alınan desteklerden bahsetti. Kırgızistan Sinema Genel Müdürü Ulan Adamaliev, Kırgızistan'ın sinema potansiyeline dair bilgi verdi ve Türkiye ile ortak projelerde işbirliğine davet etti.

Türk Dilli Ülkelerin Yakınlaşması Gerekiyor

Kazakistan Kazakfilm Direktörü Asset Yernazarov, ortak yapımlar için yapım firmalarının açık olduğunu ve Türk özel firmalarıyla işbirliği yaptıklarını belirtti. Özbek Kino Genel Müdürü Shukhratulla Rzayev, Türk dilindeki ülkelerin işbirliğinin önemine dikkat çekti. Türkmenistan Oğuzhan Türkmenfilm Birliği Başkan Yardımcısı Sahysalyh Bayramov, sinema ortaklıklarının gelecek nesiller için kritik olduğunu ifade etti.

Kazakistan'da Sinema Sektöründeki Gelişmeler

Kazakistan Ulusal Sinema Destekleme Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Kurmanbek Zhumagali, Türk dizilerinin Kazakistan'da büyük ilgi gördüğünü ve sayıca artan yapım şirketleri ile yerel film prodüksiyonları hakkında bilgiler verdi. Zhumagali, yerli filmlerin sayı ve kalitesinin arttırılması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye ve Türk dünyası arasında sinema alanındaki işbirliklerini güçlendirmek amacıyla düzenlenen bu panel, katılımcıların soruları yanıtlamasıyla sona erdi. 12 Punto, 20 Temmuz'a kadar 35 ülkeden profesyonellere ev sahipliği yapacak.

TRT tarafından yedinci kez düzenlenen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12 Punto'da, "Türkiye ile Türk Dünyası Arasında Ortak Yapımlarda Yeni Köprüler" başlıklı panel düzenlendi. Panelde Azerbaycan Sinema Genel Müdür Yardımcısı Gurban Primov (sol 2), Kırgızistan Sinema Genel Müdürü Ulan Adamaliev (sağ 4), Kazakistan Kazakfilm Direktörü Asset Yernazarov (sol 4), Özbek Kino Genel Müdürü Shukhratulla Rzayev (sol 5), Türkmenistan Oğuzhan Türkmenfilm Birliği Yaratıcı İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Sahysalyh Bayramov (sağ 3), Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven (sağ 2), TRT Sinema Müdürü Faruk Güven (sağda) ve Kazakistan Ulusal Sinema Destekleme Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Kurmanbek Zhumagali (sol 3) konuşmacı olarak yer aldı.