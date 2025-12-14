Nedim Kuru, 'Bursa' Uçağı Enkazını Çıkarmak İçin Valiliğe Başvurdu

İddia ve izin talebi

Youtuber Nedim Kuru, Marmara Denizi'ne düşen ve 42 yolcu taşıyan 'Bursa' adlı uçağın enkazına ait parçaların yerini tespit ettiğini iddia ederek önemli bir adım attı. Kuru, enkazı kendi imkanlarıyla sudan çıkarmak için İstanbul Valiliği'ne resmi başvuruda bulundu.

Uzun süredir üzerinde çalıştığı olaya ilişkin Kuru ve ekibi, su altı dronu ile yaptıkları dalışta uçağa ait olduğu öne sürülen parçaları görüntülemişti. Kuru, söz konusu kalıntıların tam yerini belirlediğini ifade etti ve bu bulgunun 1975 yılındaki kazanın çözülmesine katkı sağlayabileceğini savundu.

Başvuruda, enkaz çıkarma çalışmalarının kendi özel imkanları ve ekibi tarafından yürütüleceği belirtildi. Kuru, Valilikten gelecek iznin ardından derhal çalışmalara başlayacağını açıkladı.

Olay, Türk Hava Yolları (THY)'na ait ve 50 yıl önce Marmara Denizi'ne düşen uçakla ilgili yeni gelişme olarak dikkat çekiyor. Yetkililerden gelecek karar bekleniyor.

