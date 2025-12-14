DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.843.184,53 0,07%

Afyonkarahisar'da Av Faciası: Fatih Duru Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da ava giden otomobilde tüfekten çıkan saçmanın isabet etmesi sonucu Fatih Duru yaşamını yitirdi; 3 kişi gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 11:25
Afyonkarahisar'da Av Faciası: Fatih Duru Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da Av Faciası: Fatih Duru Hayatını Kaybetti

Sultandagi, Yesilçiftlik — Olay Detayları

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar’da ava giden 4 arkadaşın bulunduğu otomobilde aniden ateş alan tüfekten çıkan saçmalarla boynundan vurulan Fatih Duru, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Sultandagi ilçesi Yesilçiftlik beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle muhtarı S.Y.A., mahalle ve çarşı bekçisi O.B. ile A.B. ve Fatih Duru isimli 4 arkadaş ava gitmek için bir araya geldi.

Şahıslar otomobille av yapacakları bölgeye giderken iddiaya göre, araçta bulunan tüfeklerden birisi aniden ateş aldı. Tüfekten çıkan saçma Duru’nun boynunu isabet etti. Duru’nun vurulduğunu gören arkadaşları otomobili Sultandağı Devlet Hastanesi önüne götürerek yardım istedi; burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri araçta detaylı inceleme yaparak, 3 kişiyi gözaltına aldı ve araçta bulunan tüfeklere el koydu.

Olayla ilgili olarak savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Av yolculuğu faciayla bitti

Av yolculuğu faciayla bitti

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rıfat Ilgaz anısına sempozyum ve Yılın Yazarı Öykü Ödülü Nilüfer’de verildi
2
Hakkâri Valisi Ali Çelik’ten Şehit Er Halit Tatlı Ailesine Ziyaret
3
Malazgirt'te Dev Yaban Domuzu Sürüsü Nurettin Köyü'nde Görüntülendi
4
Bursa Karacabey'de Trafik Kazası: 15 Yaşındaki Furkan Altın Hayatını Kaybetti
5
AK Parti Gürsu'da Üye Hedefini Yüzde 110 Aştı
6
Adana'da 6 Aylık British Longhair'ta Nadir "Genital Anomali" Operasyonu
7
Kayseri'de Korkunç Kaza: Kaldırıma Çarpan Otomobil 200 Metre Savruldu — 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama