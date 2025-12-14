Afyonkarahisar'da Av Faciası: Fatih Duru Hayatını Kaybetti

Sultandagi, Yesilçiftlik — Olay Detayları

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar’da ava giden 4 arkadaşın bulunduğu otomobilde aniden ateş alan tüfekten çıkan saçmalarla boynundan vurulan Fatih Duru, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Sultandagi ilçesi Yesilçiftlik beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle muhtarı S.Y.A., mahalle ve çarşı bekçisi O.B. ile A.B. ve Fatih Duru isimli 4 arkadaş ava gitmek için bir araya geldi.

Şahıslar otomobille av yapacakları bölgeye giderken iddiaya göre, araçta bulunan tüfeklerden birisi aniden ateş aldı. Tüfekten çıkan saçma Duru’nun boynunu isabet etti. Duru’nun vurulduğunu gören arkadaşları otomobili Sultandağı Devlet Hastanesi önüne götürerek yardım istedi; burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri araçta detaylı inceleme yaparak, 3 kişiyi gözaltına aldı ve araçta bulunan tüfeklere el koydu.

Olayla ilgili olarak savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

