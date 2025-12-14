Güneyyurt'ta 18 yaşındaki Yusuf Efe Saparca manileriyle ilgi odağı

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde yaşayan 18 yaşındaki Yusuf Efe Saparca, söylediği manilerle herkesin beğenisini kazandı.

Yörük geleneğini sürdürme hedefi

Asırlardır süregelen Yörük geleneğini sürdürmeyi amaçladığını belirten Saparca, küçük yaştan itibaren kendince maniler söylediğini ve büyüdükçe bunları daha da geliştirdiğini ifade etti.

Öğretmenlerin keşfi ve yarışma başarısı

'Beni öğretmenlerim keşfetti' diyen Saparca, yaz tatillerinde yaylaya çıkarak babaannesinin küçükbaş hayvanlarını otlattığını, dağda oyuncak olmadığından maniler söyleyerek meşgul olduğunu anlattı. Okuldaki öğretmenlerinin desteğiyle tiyatro grubuna alındığını ve daha sonra ilçede düzenlenen yarışmada birinci olduk dedi.

İlham anları ve aile desteği

Saparca, akşamları yatarken kendisine ilham geldiğini, yanında telefon varsa hemen sözleri yazdığını, telefon yoksa aklından uçup gittiğini belirtti. Babaannesi Gülşen Saparca ise torununun yaylada maniler söyleyerek kendisini geliştirdiğini, söyleyince herkesin çok sevdiğini söyledi.

