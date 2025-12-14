DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.842.605,28 0,09%

Güneyyurt'ta 18 yaşındaki Yusuf Efe Saparca manileriyle ilgi odağı

18 yaşındaki Yusuf Efe Saparca, Güneyyurt'ta manileriyle dikkat çekti; Yörük geleneğini sürdürüyor, öğretmenleri keşfetti ve yarışmada birinci oldu.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 11:58
Güneyyurt'ta 18 yaşındaki Yusuf Efe Saparca manileriyle ilgi odağı

Güneyyurt'ta 18 yaşındaki Yusuf Efe Saparca manileriyle ilgi odağı

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde yaşayan 18 yaşındaki Yusuf Efe Saparca, söylediği manilerle herkesin beğenisini kazandı.

Yörük geleneğini sürdürme hedefi

Asırlardır süregelen Yörük geleneğini sürdürmeyi amaçladığını belirten Saparca, küçük yaştan itibaren kendince maniler söylediğini ve büyüdükçe bunları daha da geliştirdiğini ifade etti.

Öğretmenlerin keşfi ve yarışma başarısı

'Beni öğretmenlerim keşfetti' diyen Saparca, yaz tatillerinde yaylaya çıkarak babaannesinin küçükbaş hayvanlarını otlattığını, dağda oyuncak olmadığından maniler söyleyerek meşgul olduğunu anlattı. Okuldaki öğretmenlerinin desteğiyle tiyatro grubuna alındığını ve daha sonra ilçede düzenlenen yarışmada birinci olduk dedi.

İlham anları ve aile desteği

Saparca, akşamları yatarken kendisine ilham geldiğini, yanında telefon varsa hemen sözleri yazdığını, telefon yoksa aklından uçup gittiğini belirtti. Babaannesi Gülşen Saparca ise torununun yaylada maniler söyleyerek kendisini geliştirdiğini, söyleyince herkesin çok sevdiğini söyledi.

KARAMAN´IN ERMENEK İLÇESİNE BAĞLI GÜNEYYURT BELDESİNDE YAŞAYAN 18 YAŞINDAKİ YUSUF EFE SAPARCA...

KARAMAN´IN ERMENEK İLÇESİNE BAĞLI GÜNEYYURT BELDESİNDE YAŞAYAN 18 YAŞINDAKİ YUSUF EFE SAPARCA, SÖYLEDİĞİ MANİLERLE HERKESİN BEĞENİSİNİ KAZANDI.

KARAMAN´IN ERMENEK İLÇESİNE BAĞLI GÜNEYYURT BELDESİNDE YAŞAYAN 18 YAŞINDAKİ YUSUF EFE SAPARCA...

İLGİLİ HABERLER

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kültepe'de 4 bin 500 Yıllık Kurutulmuş Meyveler: Elma, Üzüm ve Kızılcık
2
Çiğdem Yaylası beyaza büründü: Hendek'te kartpostallık kar manzarası
3
Hakkâri Valisi Ali Çelik’ten Şehit Er Halit Tatlı Ailesine Ziyaret
4
Bursa Karacabey'de Trafik Kazası: 15 Yaşındaki Furkan Altın Hayatını Kaybetti
5
Bakan Yerlikaya: Kırmızı Bültenle 20 Uluslararası, 4 Ulusal Seviyede Aranan Suçlu Türkiye’ye Getirildi
6
Rıfat Ilgaz anısına sempozyum ve Yılın Yazarı Öykü Ödülü Nilüfer’de verildi
7
Malazgirt'te Dev Yaban Domuzu Sürüsü Nurettin Köyü'nde Görüntülendi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama