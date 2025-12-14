Konya'da Husumet Kavgası Kanlı Bitti: 1 Kişi Silahla Öldü
Olayın Detayları
Konya'nın merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Hasbinal Sokak'ta gece saatlerinde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan iki kişi arasında tartışma yaşandı.
68 HE 594 plakalı araç içinde bulunan Serkan Dalbudak (27), tartışmanın büyümesi sonucu D.G. tarafından silahla vuruldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Serkan Dalbudak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayın ardından kaçan şüpheli D.G., polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
