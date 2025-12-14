DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.843.352,72 0,07%

Nedim Kuru, İstanbul Valiliği'ne 'Bursa' Uçağı Enkazını Çıkarma İzni İçin Başvurdu

Youtuber Nedim Kuru, 1975'te Marmara Denizi'ne düşen 'Bursa' uçağının enkazını çıkarma izni için İstanbul Valiliği'ne resmi başvuruda bulundu.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 12:04
Nedim Kuru, İstanbul Valiliği'ne 'Bursa' Uçağı Enkazını Çıkarma İzni İçin Başvurdu

Nedim Kuru İstanbul Valiliği'ne 'Bursa' Uçağı Enkazı İçin İzin Başvurusunda Bulundu

Youtuber, 1975 kazasına ait enkazın yerini tespit ettiğini iddia ediyor

Youtuber Nedim Kuru, Marmara Denizi'ne düşen ve 42 yolcu taşıyan 'Bursa' adlı uçağın enkazına ait parçaların yerini tespit ettiğini öne sürdü ve enkazı sudan çıkarma çalışmaları için İstanbul Valiliği'ne resmi izin başvurusunda bulundu.

Türk Hava Yolları (THY)'ne ait ve 1975 yılına tarihlenen kazaya ilişkin iddialarını desteklemek üzere Kuru ve ekibi, su altı dronu ile yaptıkları dalışlarda uçağa ait olduğu ileri sürülen parçaların görüntülerini elde ettiklerini bildirmişti. Kuru, uzun süredir üzerinde çalıştığı kazaya ilişkin kalıntıların tam yerini belirlediğini savunuyor.

Başvuruda, enkaz çıkarma çalışmalarının kendi özel imkanları ve ekibiyle yürütülebileceği belirtildi. Kuru, valilikten gelecek kararın ardından derhal çalışmalara başlayacağını ifade etti.

Olayla ilgili resmi makamların vereceği karar ve ilerleyen süreçte yapılacak denetimler, çalışmaların kapsamı ve yöntemleri açısından belirleyici olacak.

MARMARA DENİZİ'NE DÜŞEN 'BURSA' UÇAĞININ ENKAZINI ÇIKARMAK İÇİN VALİLİĞE BAŞVURDU

MARMARA DENİZİ'NE DÜŞEN 'BURSA' UÇAĞININ ENKAZINI ÇIKARMAK İÇİN VALİLİĞE BAŞVURDU

MARMARA DENİZİ'NE DÜŞEN 'BURSA' UÇAĞININ ENKAZINI ÇIKARMAK İÇİN VALİLİĞE BAŞVURDU

İLGİLİ HABERLER

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Yerlikaya: Kırmızı Bültenle 20 Uluslararası, 4 Ulusal Seviyede Aranan Suçlu Türkiye’ye Getirildi
2
Kültepe'de 4 bin 500 Yıllık Kurutulmuş Meyveler: Elma, Üzüm ve Kızılcık
3
Çiğdem Yaylası beyaza büründü: Hendek'te kartpostallık kar manzarası
4
Hakkâri Valisi Ali Çelik’ten Şehit Er Halit Tatlı Ailesine Ziyaret
5
Bursa Karacabey'de Trafik Kazası: 15 Yaşındaki Furkan Altın Hayatını Kaybetti
6
Adana'da Otomobil Patladı: Sürücü İsmail Hakkı Doğan Hayatını Kaybetti
7
Igudesman & Joo ile 25. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde Görkemli Final

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama