Nedim Kuru, İstanbul Valiliği'ne 'Bursa' Uçağı Enkazını Çıkarma İzni İçin Başvurdu

Nedim Kuru İstanbul Valiliği'ne 'Bursa' Uçağı Enkazı İçin İzin Başvurusunda Bulundu

Youtuber, 1975 kazasına ait enkazın yerini tespit ettiğini iddia ediyor

Youtuber Nedim Kuru, Marmara Denizi'ne düşen ve 42 yolcu taşıyan 'Bursa' adlı uçağın enkazına ait parçaların yerini tespit ettiğini öne sürdü ve enkazı sudan çıkarma çalışmaları için İstanbul Valiliği'ne resmi izin başvurusunda bulundu.

Türk Hava Yolları (THY)'ne ait ve 1975 yılına tarihlenen kazaya ilişkin iddialarını desteklemek üzere Kuru ve ekibi, su altı dronu ile yaptıkları dalışlarda uçağa ait olduğu ileri sürülen parçaların görüntülerini elde ettiklerini bildirmişti. Kuru, uzun süredir üzerinde çalıştığı kazaya ilişkin kalıntıların tam yerini belirlediğini savunuyor.

Başvuruda, enkaz çıkarma çalışmalarının kendi özel imkanları ve ekibiyle yürütülebileceği belirtildi. Kuru, valilikten gelecek kararın ardından derhal çalışmalara başlayacağını ifade etti.

Olayla ilgili resmi makamların vereceği karar ve ilerleyen süreçte yapılacak denetimler, çalışmaların kapsamı ve yöntemleri açısından belirleyici olacak.

