Charleroi'de Restoran Alkolü Menüsünden Kaldırdı, Irkçı Saldırıların Hedefi

Charleroi'de aile restoranı alkol servisini kaldırdı, ırkçı saldırıların hedefi oldu

Belçika’nın Charleroi kentinde aile işletmesi olan restoranın sahibi Faslı Benachir Btissam, yemeklerle birlikte alkol servis etmeme kararı aldığını duyurduktan sonra beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı. Kararın ardından işletme, ırkçı ve İslam karşıtı hakaretler ile saldırıların hedefi haline geldi.

1980’li yıllardan beri hizmet veren ve uzun yıllar önce Belçika’ya göç etmiş bir aile tarafından kurulan bu restoran, şu anda ikinci nesil tarafından işletiliyor. Btissam’ın aldığı alkol servisi yapmama kararı menüye yansıtıldıktan sonra saldırılar yoğunlaştı. Belçika basını bu saldırıları "tam bir İslam düşmanlığı" olarak nitelendirdi.

İşletmecinin sözleri

"Burası bir aile işletmesi ve ben devraldığımdan bu yana 10 yılı geçti. Burası bölgede çok tanınan bir mekandır. Her toplumdan insanı yıllardır saygıyla, hoşgörüyle ağırlıyoruz. Şimdi bir karar aldım ve farklı bir yöntemle çalışmayı tercih ettim. Yani bugün artık müşterilerimi evimde olduğu gibi kendi kimliğime, inancıma göre ağırlamak istiyorum. Olduğum gibi. Evimde içki içmiyoruz. Masamızda şarap bulunmuyor. Alkol yok. Son derece samimi, aileye ve herkese saygılı bir şekilde. İnanıyorum ki evimizde arzu ettiğimiz gibi davranabiliriz. Biz yine müşterilerimizi aynı sıcaklık ve aynı cömertlikle ağırlayacağız" dedi.

"Beni en çok üzen şey bu tercihimiz nedeniyle saldırıların hedefi olduk. Bu saldırılar hem şahsımı hem de bir toplumun tamamını hedef aldı. Oysa bu kişisel bir seçimdi. Kimsenin hürriyetini kısıtlamadım, kimseyi hedef almadım. Benim hürriyetimin kısıtlanmasını da istemiyorum. Ben buralıyım. Bu ülkeye sonradan gelmedim burada doğdum. Ülkemde huzurlu olmak için işler yaptım. Burada herkes birbirine karşı saygılı olmalı ve herkes kendini iyi hissetmelidir" diye konuştu.

Toplumsal bağlam

Son yıllarda Avrupa genelinde gözlemlenen aşırı sağın yükselişi, Belçika’da da etkisini gösteriyor. Enerji krizi ve sosyal yardım fonlarındaki kısıtlamalarla derinleşen ekonomik sıkıntılar, ırkçı ve İslam karşıtı grupların büyümesini tetikliyor. Uzun yıllardır uyum içinde yaşayan farklı kökenli topluluklara karşı ayrımcı söylemler giderek daha yüksek sesle ifade ediliyor.

BELÇİKA'NIN CHARLEROİ ŞEHRİNDE AİLE RESTORANI İŞLETEN FASLI BENACHİR BTİSSAM, RESTORANINDA YEMEKLERİNİN YANINDA ARTIK ALKOL SERVİS ETMEYECEKLERİNİ DUYURMASININ ARDINDAN IRKÇILARIN VE İSLAM KARŞITI ÇEVRELERİN SALDIRILARINA MARUZ KALDI.