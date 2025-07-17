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12 Punto'da Türkiye ve Arap Dünyası Arasındaki Ortak Yapımlar Masaya Yatırıldı

12 Punto, Türkiye ve Arap dünyasında ortak sinema yapımlarını ele alan bir sempozyum düzenledi. Kültürel işbirlikleri, yeni ufuklar sunuyor.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 23:54
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 23:54
12 Punto'da Türkiye ve Arap Dünyası Arasındaki Ortak Yapımlar Masaya Yatırıldı

12 Punto, sinemada kültürel işbirliklerine dair "Türkiye ve Arap Dünyası Arasında Ortak Yapımlarda Yeni Ufuklar" isimli sempozyuma ev sahipliği yaptı. TRT tarafından düzenlenen bu etkinlik, Türkiye ve Arap dünyasındaki sinema profesyonellerinin buluşma noktası oldu.

20 Temmuz’a kadar devam edecek olan 12 Punto platformu, 35 ülkeden yönetmen, yapımcı ve film endüstrisi uzmanlarının katılımıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek.

Sinema Feriye’de gerçekleştirilen sempozyumda konuşan Red Sea Film Fonu Direktörü Emad Eskandar, Suudi Arabistan sinemasının Türk sinemasından etkilenme sürecini ve Arap dünyasında artan arthouse ilgisini ele aldı. Eskandar, çocuk içerikleri konusunda daha fazla üretim yapılması gerektiğinin altını çizerek, Türkiye’nin ürettiği kültürel animasyonların Arap dünyasında büyük beğeni topladığını ifade etti.

Media City Katar Film Komitesi Başkanı George David, 12 Punto’yu “harika bir konsept” olarak değerlendirerek, iki bölge arasında yapım köprülerinin kurulmasının önemine vurgu yaptı. David, Ürdün’de devlet desteği ve kamu işbirliği ile film endüstrisinin gelişimini ele aldı ve kültürel içeriklerin ana akım filmlerdeki etkisine dair örnekler sundu.

Mısır'dan film eleştirmeni Ahmad Shawky, Mısır ve Türkiye sinemaları arasındaki tarihsel ve kültürel benzerliklere dikkat çekerek, arthouse sinemanın Mısır’daki yerini ve ortak yapımların bu doğrultuda geliştirilebileceğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye ile kültürel ortaklıklar üzerinden yatırım köprüleri oluşturulabileceğine inandığını ifade etti.

TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, sempozyumda Türkiye sinemasının 1970’lerden bu yana geçirdiği dönüşümü aktardı. Güven, TRT’nin desteklediği 15 ortak projeyle 5 milyon izleyiciye ulaştıklarını belirterek, yerli filmlerin gişede %55 oranında tercih edildiğinin altını çizdi. Devlet ve TRT desteklerinin artarak devam edeceğini kaydeden Güven, arthouse alanında Türkiye-Arap ortak yapımlarının büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Filistinli yönetmen ve yapımcı Kamal Aljafari, Arap, Türk ve Avrupa sinemalarının ortak yapımlardaki birleşiminin önemine değinerek, Suriye sinemasının yeniden inşasında teknik kapasitenin ve fonların artırılması gerektiğini vurguladı.

12 Punto kapsamında ayrıca "Senaryo Masasında Yazmak ve Kurgu Odasında Yazmak" adlı sempozyum düzenlendi. Bu etkinlikte, sinemada senaryo ve kurgu süreçleri üzerinde duruldu. Kurgucu ve yönetmen Benjamin Mirquet, en iyi kurgunun görünmez sanat olduğunu ifade etti ve filmlerde test gösterimlerinin öneminin altında yatan bilimsel yöntemleri paylaştı.

Cannes Film Festivali Seçici Kurul Üyesi Wim Vanacker ise senaryo süreçlerinde diyalog ve olgunlaşmanın önemine değinerek, yönetmen-yazar ilişkilerinin filmi güçlendirdiğini belirtti. Vanacker, festival seçmelerinde “filmin arkasındaki sesi” aradıklarını ve yapay zekanın sinema filmlerinin kalitesini artıracağına inandıklarını ifade etti.

TRT tarafından yedinci kez organize edilen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12...

TRT tarafından yedinci kez organize edilen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12 Punto'da, sinemada kültürel işbirliklerine dair "Türkiye ve Arap Dünyası Arasında Ortak Yapımlarda Yeni Ufuklar" sempozyumu düzenlendi.

TRT tarafından yedinci kez organize edilen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12...

TRT tarafından yedinci kez organize edilen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12 Punto'da, sinemada kültürel işbirliklerine dair "Türkiye ve Arap Dünyası Arasında Ortak Yapımlarda Yeni Ufuklar" sempozyumu düzenlendi.

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