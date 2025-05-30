12. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali Van'da Başladı

12. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali Başladı

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" başladı. Festival, her yıl 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasında yumurtalarını bırakmak amacıyla Van Gölü'nden tatlı sulara akın eden inci kefallerinin göçünü tanıtmak için düzenleniyor.

Festivalin Detayları

Göçün en iyi şekilde izlendiği yerlerden biri olan İnci Kefali Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen festival, Erciş Kaymakamlığı ev sahipliğinde Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı işbirliğiyle hayata geçirildi. Festival, öğrencilerin sergilediği halk oyunları gösterileriyle başladı.

Etkinlikler ve Katılım

Kafkas dans gösterisinin ve Kırgız yöresel oyunlarının sahne aldığı festivalde, Aile Destek Merkezi sergisi açıldı ve ziyaretçilere ikramlarda bulunuldu. Üç gün sürecek olan etkinlikte katılımcılar, suyun tersine yüzen ve önlerine çıkan engelleri aşmaya çalışan balıkların göçünü izledi.

Ödül Töreni ve Açıklamalar

Festival kapsamında düzenlenen inci kefali göçü konulu fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Törende konuşan Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, festivalin çok sayıda renkli etkinliğe sahne olduğunu belirtti. Karaloğlu, akarsularda suyun tersine yüzen inci kefalini ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtma ve balığın korunması için farkındalık oluşturma amacı taşıdıklarını ifade etti.

Karaloğlu, festivalin zengin bir kültürel deneyim sunduğunu vurgulayarak, "Çocuklar ve yetişkinler için çeşitli oyunlar ve yüz boyama etkinlikleri düzenleyeceğiz. Ayrıca, Ulupamir'de yaşayan Kırgızlara ait kökbörü müsabakası da gerçekleştirilecek. Geçen yıl festivale 100 bini aşkın ziyaretçi katıldı ve bu yıl bu sayıyı aşacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Van'ın Erciş ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" başladı. Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz'da yumurtalarını bırakmak için Van Gölü'nden tatlı sulara akın eden inci kefallerinin göçü festivalle tanıtılıyor. Göçün en iyi izlendiği noktalardan İnci Kefali Tabiat Parkı'nda Erciş Kaymakamlığı ev sahipliğinde Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı işbirliğiyle festival düzenlendi. Festivale katılanlar, suyun tersine yüzen ve önüne çıkan engelleri aşmaya çalışan balıkların göçünü izledi.

Van'ın Erciş ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" başladı. Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz'da yumurtalarını bırakmak için Van Gölü'nden tatlı sulara akın eden inci kefallerinin göçü festivalle tanıtılıyor. Göçün en iyi izlendiği noktalardan İnci Kefali Tabiat Parkı'nda Erciş Kaymakamlığı ev sahipliğinde Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı işbirliğiyle festival düzenlendi. Festivale katılanlar, suyun tersine yüzen ve önüne çıkan engelleri aşmaya çalışan balıkların göçünü izledi.