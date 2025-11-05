Denizli'de Oto Galeri Kundaklandı: 5 Araç Küle Döndü, Ortağın Cinayetle Tutuklanması İntikam Şüphesi Yarattı

Denizli'de bir oto galeri benzin dökülerek kundaklandı, 5 araç hasar gördü. Olayın, galerinin ortağının 11 Ekim'deki cinayet nedeniyle tutuklanması sonrası intikam amaçlı olduğu değerlendiriliyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 14:58
Denizli'de Oto Galeri Kundaklandı: 5 Araç Küle Döndü, Ortağın Cinayetle Tutuklanması İntikam Şüphesi Yarattı

Denizli'de oto galeri kundaklandı: 5 araç zarar gördü

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir oto galeride yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri galerinin camlarını kırarak müdahale etti ve alevleri kontrol altına aldı.

Kundaklama tespit edildi

İtfaiye ile Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucunda işyerinin benzinle kundaklandığı belirlendi. Yangında galeride bulunan 5 araç hasar gördü. Olayın intikam amaçlı gerçekleştirildiği değerlendiriliyor.

Soruşturma ve arama çalışmaları sürüyor

Polis, galeriyi kundaklayan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinde ve çevresinde incelemeler devam ediyor.

Oto galerinin ortağının tutuklanması olayla bağlantılı mı?

Olayla ilgili olarak, oto galerinin bir ortağının geçtiğimiz günlerde cinayet zanlısı olarak tutuklandığı bilgisi dikkat çekti. 11 Ekim Cumartesi günü Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde meydana gelen olayda, inşaat malzemeleri paylaşımı nedeniyle çıkan tartışmada Halil B., silahla Ömer Kandemir'i öldürmüş, kardeşi Önder Kandemir'i ise yaralamıştı. Yakalanan Halil B., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

Emniyet ekipleri, tutuklama ile galerinin kundaklanması arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor.

