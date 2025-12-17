Anamur Ceza İnfaz Kurumlarında Üretim ve Rehabilitasyon Yerinde İncelendi

Anamur Ceza İnfaz Kurumlarında Yerinde İnceleme

Mersin’in Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Anamur T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumları kapsamlı bir incelemeye tabi tutuldu. Ziyarette kurumların üretim faaliyetleri, rehabilitasyon uygulamaları ve sosyal yaşam alanları yerinde değerlendirildi.

İnceleme Heyeti

İncelemede yer alan heyette İlçe Kaymakamı Kemal Duru, Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, İlçe Garnizon Komutanı Albay Serhan Güngör, İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Özdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Diyaaddin Özer, Hâkim İbrahim Alperen ve Ceza İnfaz Kurumundan sorumlu Cumhuriyet Savcısı Emre Pala bulundu.

İncelenen Alanlar ve Faaliyetler

Heyet, Anamur Açık Ceza İnfaz Kurumu’na bağlı muz ve sebze serası başta olmak üzere kapalı ve açık spor salonları, yemekhane, kantin ve koğuş alanlarında incelemelerde bulundu. Kurum yetkililerinden, yürütülen üretim faaliyetleri ile hükümlülerin sosyal, sportif ve mesleki gelişimine yönelik çalışmalar hakkında bilgi alındı.

Değerlendirme ve Vurgular

İnceleme çerçevesinde, ceza infaz kurumlarında rehabilitasyon, üretim ve topluma kazandırma odaklı uygulamaların önemi vurgulandı. Kurumların fiziki yapısı ve işleyişi yerinde değerlendirildi; yapılan çalışmaların hem kamu düzenine hem de hükümlülerin yeniden topluma kazandırılmasına katkı sağladığı ifade edildi.

Ziyaretin, ceza infaz kurumlarında sürdürülen faaliyetlerin daha da geliştirilmesine yönelik önemli bir değerlendirme niteliği taşıdığı belirtildi. Heyet, kurumlarda yalnızca güvenliğin değil, aynı zamanda rehabilitasyon, üretim ve topluma kazandırma anlayışının esas alındığını kaydetti.

Açık ceza infaz kurumlarında yürütülen tarımsal üretim faaliyetlerinin hükümlülere mesleki beceri kazandırdığı, çalışma disiplini ve sorumluluk bilinci oluşturduğu vurgulandı. Ayrıca spor alanları ve sosyal donatılar sayesinde hükümlülerin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlandığı, bu tür uygulamaların ceza infaz sürecinin daha sağlıklı ve verimli yürütülmesini desteklediği ifade edildi.

Kurumların fiziki şartları, işleyişi ve güvenlik uygulamaları değerlendirilirken kamu düzeni ile insan odaklı infaz anlayışı arasındaki dengenin önemi bir kez daha öne çıkarıldı. Yetkililer, yürütülen çalışmaların hükümlülerin yeniden topluma kazandırılmasına önemli katkılar sunduğunu ve benzer uygulamaların geliştirilerek sürdürüleceğini bildirdi.

