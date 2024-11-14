13. Boğaziçi Film Festivali 14-21 Kasım 2025’te Başlıyor

Boğaziçi Film Festivali 2025’te Sinemaseverlerle Buluşacak

Boğaziçi Film Festivali, Türk ve dünya sinemasından dikkat çekici yapımları bir araya getirmek için 2025 yılında 14-21 Kasım tarihleri arasında 13. kez düzenlenecek.

Eşsiz Bir Sinema Deneyimi

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından organize edilen bu festival, 2013 yılından beri devam eden yolculuğunda, ulusal ve uluslararası yarışma heyecanıyla birlikte zengin bir program sunacak. Sinemaseverler, festival boyunca güncel yapımları keşfetme fırsatı bulacak.

Destekleyen Kurumlar

Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleştirilecek. Etkinlikle ilgili güncel bilgilere www.bogazicifilmfestivali.com adresinden ve festivalin sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.