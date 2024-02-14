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13 ilde sağanak ve kar alarmı! Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı

Ülkenin genelinde hava sıcaklıklarının 3 ila 6 derece arasında düşmesi beklenirken, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise yoğun sağanak yağış ve kar yağışı uyarısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 14.02.2024 16:24
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 16:24
13 ilde sağanak ve kar alarmı! Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı

Meteorolojiden 13 İl İçin Kuvvetli Sağanak ve Kar Yağışı Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin büyük bölümünün bulutlu ve yağışlı olacağını duyurdu. Marmara ve Ege’nin doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yağış bekleniyor.

hava-durumu

Yağışların Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz’in tamamında, Doğu Anadolu’nun batı ve güney bölgelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışlar, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, İç Ege ve İç Anadolu’nun kuzey ve doğu yükseklerinde, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu ve Toroslar’da karla karışık yağmur ve kar, Hakkari civarında ise şiddetli kar şeklinde görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ riski var.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde hava sıcaklığı 3-6 derece düşecek, ancak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

RÜZGAR: Rüzgar, genel olarak kuzeyden, güneydoğu kesimlerinde güneyden hafif veya orta kuvvette esecek. Ege kıyılarında kuzeyden, Güneydoğu Anadolu’da güneyden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

hava-durumu

METEOROLOJİ'DEN UYARILAR

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Güneydoğu Anadolu kesimlerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Sel su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli rüzgarlar bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır.

Çığ Tehlikesi Uyarısı: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Dikkatli ve tedbirli olunması önemlidir.

Hava Durumu Tahminleri

hava-durumu

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Bölgenin güney ve doğusu ile Marmara'nın batısında yağmur ve sağanak yağışlar bekleniyor.

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı Ege'nin iç kesimleri ile güneyinde sağanak yağışlar görülecek. Yükseklerinde ise gece saatlerinde karla karışık yağmur etkili olacak.

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor. Akdeniz'in doğusunda aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Toroslar mevkiinde ise karla karışık yağmur görülebilir.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olduğu İç Anadolu'da aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar görülecek. Zamanla kuzey ve doğu kesimlerinde yükseklerde karla karışık yağmur etkili olacak.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Bölgenin iç kesimlerinde akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur görülebilir. Yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Bölgenin genelinde yağmur ve sağanak yağışlar görülecek. Akşam saatlerinden itibaren iç kesimlerde karla karışık yağmur etkili olacak.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olduğu bölgede yağmur ve karla karışık yağmurlar etkili olacak. Yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor. Bölgenin genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

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