14 Aralık 2024 Gündem Özeti: Siyasi Faaliyetler ve Spor Müsabakaları

Yasama Yürütme Siyaset

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ömer Tepesi Spor Salonu'nda AK Parti Bartın 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak. (Bartın/13.00)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Afyonkarahisar 8. Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek. (Afyonkarahisar/13.00)

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Ordu İl Başkanlığının yeni hizmet binası açılışına katılacak. (Ordu/13.30)

TBMM Genel Kurulunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının 2025 yılı bütçeleri ele alınacak. (TBMM/11.00)

Ekonomi Finans

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Batman 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak. (Batman/12.30)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, YETZ 2024 YETEV Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nde yer alacak. (İstanbul/09.30)

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, valiliği ve belediyeyi ziyaret edecek, AK Parti Çankırı İl Kongresi'ne katılacak. (Çankırı/11.00/11.45/13.00)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çoruh Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek AK Parti Bayburt 8. Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek. (Bayburt/13.00)

Dünya Diplomasi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki durumla ilgili gelişmeleri tartışmak üzere uluslararası bakanlar düzeyinde Ürdün'de yapılacak toplantıya katılacak. (Amman)

Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor. (Şam/Halep)

İsrail'in Gazze Şeridine saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs)

Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca düzenlenen 'Stratcom Forum'24' programının kapanış konuşmasını yapacak. (İstanbul/17.30)

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, '2. Uluslararası Konferans Milletin Vaizleri Aksa Muhafızları' programına katılacak. (İstanbul/09.30)

Spor

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasına Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor ve Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK maçlarıyla devam edilecek. (Rize/16.00/Antalya/19.00)

Trendyol 1. Lig'in 16. haftası, Şanlıurfaspor-Siltaş Yapı Pendikspor, Uğur Okulları İstanbulspor-Erzurumspor FK, Solwie Energy Fatih Karagümrük-Boluspor ve Sakaryaspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçlarıyla sürecek. (Şanlıurfa/13.30/İstanbul/13.30/16.00/Sakarya/19.00)

Nesine 2. Lig'in 16. haftası, Beyaz Grup'ta oynanacak 2 müsabakayla başlayacak.

Nesine 3. Lig'in 15. haftasına gruplarda oynanacak 10 müsabakayla devam edilecek.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 12. haftası, bir maçla başlayacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasına Mersinspor-Türk Telekom, Aliağa Petkimspor-Karşıyaka ve Fenerbahçe Beko-TOFAŞ maçlarıyla devam edilecek. (Mersin/15.30/İzmir/18.00/İstanbul/20.30)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası, OGM Ormanspor-Danilos Pizza maçıyla başlayacak. (Ankara/17.00)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftasına Zerenspor-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, Sarıyer Belediyespor-Nilüfer Belediyespor Eker, Fenerbahçe Medicana-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor-Türk Hava Yolları ve VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit müsabakalarıyla devam edilecek. (Ankara/15.00/İstanbul/17.00/17.30/18.00/19.00)

SMS Grup Efeler Ligi'nin 13. haftası, Fenerbahçe Medicana-Arkas Spor ve Halkbank-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla başlayacak. (İstanbul/14.00/Ankara/18.00)

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 14. haftası, Güneysu-Beşiktaş, Konya Büyükşehir Belediyespor-DEPSAŞ Enerji maçlarıyla başlayacak. (Rize/14.00/Konya/17.00/İzmir/18.30)

