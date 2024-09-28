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14. Diyarbakır Karpuzu Tanıtım Etkinlikleri Düzenlendi

Diyarbakır'da düzenlenen etkinlikte karpuz yarışmaları ve ziraat temalı aktiviteler yapıldı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 19:16
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 19:49
14. Diyarbakır Karpuzu Tanıtım Etkinlikleri Düzenlendi

Diyarbakır'da Karpuz Eğlencesi: 14. Tanıtım Etkinlikleri

Diyarbakır, 14. Diyarbakır Karpuzu Tanıtım Etkinlikleri'ne ev sahipliği yaptı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde gerçekleşen organizasyonda, katılımcılar eğlenceli anlar yaşadı.

Karpuz Ağırlık Yarışması Nefes Kesti

Yarışmada, 48 kilo 700 gramlık karpuzuyla İkram Atlı birinci oldu. Adil Aydın 48 kiloyla ikinci, Mehmet Atlı ise 45 kilo 500 gramla üçüncü sırayı elde etti. Dereceye girenler için ödüller takdim edildi.

Vali Zorluoğlu'ndan Tarımsal Vurgular

Etkinlikte konuşan Vali Murat Zorluoğlu, Diyarbakır'ın zengin tarımsal tarihine dikkat çekti. 12 bin 500 yıldır tarımsal üretim yapıldığını ifade eden Zorluoğlu, 2023 yılında şehirde yaklaşık 16 milyar liralık tarımsal ve hayvansal üretim değeri elde edildiğini belirtti.

Zorluoğlu, sulama projelerinin tamamlanmasının, bölgedeki tarımsal üretimi 2-3 kat artırabileceğine vurgu yaptı.

Diyarbakır Karpuzunun Özel Lezzeti

Vali Zorluoğlu, Diyarbakır karpuzunun eşsiz lezzetini ve aromatik özelliklerini öne çıkardı. Karpuzun geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam edeceğini vurguladı.

Tarım Müdürü Atalar'dan Önemli Açıklamalar

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Diyarbakır'da karpuzun tarihsel önemine dikkat çekti. İlde 40 bin dekar civarında karpuz ekim alanı bulunduğunu ifade etti.

Akademik Destek

Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muzaffer Denli de etkinlikte konuşan isimler arasında yer aldı. Kendisi, tarımın öneminin altını çizerek, Diyarbakır'ın tarımsal potansiyelinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Sonuç olarak, Diyarbakır'da gerçekleştirilen bu etkinlik, bölgenin tarımsal ürünleri ve kültürel değerlerinin yaşatılması bakımından önemli bir adım oldu.

Diyarbakır'da "14. Diyarbakır Karpuzu Tanıtım Etkinlikleri" yapıldı. Karpuz ağırlık yarışmasında...

Diyarbakır'da "14. Diyarbakır Karpuzu Tanıtım Etkinlikleri" yapıldı. Karpuz ağırlık yarışmasında 48 kilo 700 gramlık karpuzla çiftçi İkram Atlı (fotoğrafta) birinci oldu.

Diyarbakır'da "14. Diyarbakır Karpuzu Tanıtım Etkinlikleri" yapıldı. Karpuz ağırlık yarışmasında...

Diyarbakır'da "14. Diyarbakır Karpuzu Tanıtım Etkinlikleri" yapıldı. Karpuz ağırlık yarışmasında 48 kilo 700 gramlık karpuzla çiftçi İkram Atlı (fotoğrafta) birinci oldu.

Diyarbakır'da "14. Diyarbakır Karpuzu Tanıtım Etkinlikleri" yapıldı. Karpuz ağırlık yarışmasında...

Diyarbakır'da "14. Diyarbakır Karpuzu Tanıtım Etkinlikleri" yapıldı. Karpuz ağırlık yarışmasında 48 kilo 700 gramlık karpuzla çiftçi İkram Atlı (fotoğrafta) birinci oldu.

Diyarbakır'da "14. Diyarbakır Karpuzu Tanıtım Etkinlikleri" yapıldı. Karpuz ağırlık yarışmasında...

Diyarbakır'da "14. Diyarbakır Karpuzu Tanıtım Etkinlikleri" yapıldı. Karpuz ağırlık yarışmasında 48 kilo 700 gramlık karpuzla çiftçi İkram Atlı (fotoğrafta) birinci oldu.

Diyarbakır'da "14. Diyarbakır Karpuzu Tanıtım Etkinlikleri" yapıldı. Karpuz ağırlık yarışmasında...

Diyarbakır'da "14. Diyarbakır Karpuzu Tanıtım Etkinlikleri" yapıldı. Karpuz ağırlık yarışmasında 48 kilo 700 gramlık karpuzla çiftçi İkram Atlı (fotoğrafta) birinci oldu.

Diyarbakır'da "14. Diyarbakır Karpuzu Tanıtım Etkinlikleri" yapıldı. Karpuz ağırlık yarışmasında...

Diyarbakır'da "14. Diyarbakır Karpuzu Tanıtım Etkinlikleri" yapıldı. Karpuz ağırlık yarışmasında 48 kilo 700 gramlık karpuzla çiftçi İkram Atlı (fotoğrafta) birinci oldu.

Diyarbakır'da "14. Diyarbakır Karpuzu Tanıtım Etkinlikleri" yapıldı. Karpuz ağırlık yarışmasında...

Diyarbakır'da "14. Diyarbakır Karpuzu Tanıtım Etkinlikleri" yapıldı. Karpuz ağırlık yarışmasında 48 kilo 700 gramlık karpuzla çiftçi İkram Atlı (fotoğrafta) birinci oldu.

Diyarbakır'da "14. Diyarbakır Karpuzu Tanıtım Etkinlikleri" yapıldı. Karpuz ağırlık yarışmasında...

Diyarbakır'da "14. Diyarbakır Karpuzu Tanıtım Etkinlikleri" yapıldı. Karpuz ağırlık yarışmasında 48 kilo 700 gramlık karpuzla çiftçi İkram Atlı (fotoğrafta) birinci oldu.

Diyarbakır'da "14. Diyarbakır Karpuzu Tanıtım Etkinlikleri" yapıldı. Karpuz ağırlık yarışmasında...

Diyarbakır'da "14. Diyarbakır Karpuzu Tanıtım Etkinlikleri" yapıldı. Karpuz ağırlık yarışmasında 48 kilo 700 gramlık karpuzla çiftçi İkram Atlı (fotoğrafta) birinci oldu.

Diyarbakır'da "14. Diyarbakır Karpuzu Tanıtım Etkinlikleri" yapıldı. Karpuz ağırlık yarışmasında...

Diyarbakır'da "14. Diyarbakır Karpuzu Tanıtım Etkinlikleri" yapıldı. Karpuz ağırlık yarışmasında 48 kilo 700 gramlık karpuzla çiftçi İkram Atlı (fotoğrafta) birinci oldu.

Diyarbakır'da "14. Diyarbakır Karpuzu Tanıtım Etkinlikleri" yapıldı. Karpuz ağırlık yarışmasında...

Diyarbakır'da "14. Diyarbakır Karpuzu Tanıtım Etkinlikleri" yapıldı. Karpuz ağırlık yarışmasında 48 kilo 700 gramlık karpuzla çiftçi İkram Atlı (fotoğrafta) birinci oldu.

Diyarbakır'da "14. Diyarbakır Karpuzu Tanıtım Etkinlikleri" yapıldı. Karpuz ağırlık yarışmasında...

Diyarbakır'da "14. Diyarbakır Karpuzu Tanıtım Etkinlikleri" yapıldı. Karpuz ağırlık yarışmasında 48 kilo 700 gramlık karpuzla çiftçi İkram Atlı (fotoğrafta) birinci oldu.

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