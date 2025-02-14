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14 Eyalet, Musk'ın DOGE Yetkilerini Dava Etti

14 eyalet, Elon Musk'ın DOGE yöneticiliğini 'anayasaya aykırı' bularak dava açtı, Trump da davanın hedefinde.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 04:42
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 04:42
14 Eyalet, Musk'ın DOGE Yetkilerini Dava Etti

14 Eyalet Elon Musk'a Dava Açtı!

ABD'de 14 eyalet, milyarder Elon Musk'ın Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi olmasının "anayasaya aykırı" olduğu gerekçesiyle dava açtı. Dava, ABD Başkanı Donald Trump ile Musk ve DOGE'yi kapsıyor.

Davanın Detayları

Eyaletlerin açtığı dava, Musk'ın hükümet kurumlarına sunduğu erişim ve bu kuruluşlar üzerindeki etkisinin tartışmalara yol açtığını belirtiyor. The Hill gazetesinin haberine göre, New Mexico, Arizona, Michigan, California, Connecticut, Hawaii, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Oregon, Rhode Island, Vermont ve Washington eyaletleri Trump, Musk ve DOGE'ye karşı açılan dava ile ilgili bilgi verdi.

Dilekçeden Öne Çıkanlar

Davanın dilekçesinde, Musk'ın DOGE yöneticisi olmasının "anayasaya aykırı" olduğu ifade ediliyor. Musk'a verilen yetkinin "sınırsız ve kontrol edilmeyen güç" olarak tanımlandığı belgede, "Bu durumun ulusa teşkil ettiği riskin farkında olmayan Başkan Trump, Kongre'den düzgün, yasal yetkilendirme ve faaliyetlerine ilişkin makul gözetim olmadan Bay Musk'a neredeyse kontrolsüz yetki verdi" denildi. Ayrıca, Musk'ın hükümet internet siteleri yönetimi için tanımlanan yetkiyi sınırlamadan kullandığı ve kuvvetler ayrılığını ihlal eden bir kaos ortamı oluşturduğu öne sürüldü.

Musk'ın Tepkisi

Musk, sahibi olduğu X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son dönemlerde Trump'ın başkanlık kararnamelerine karşı açılan davalara dair görüşlerini paylaştı. Musk, "Herhangi bir yerdeki herhangi bir yargıç, her başkanlık eylemini her yerde durdurabiliyorsa demokraside yaşamıyoruz demektir" ifadelerini kullandı.

Bunun yanı sıra, Musk yönetimindeki DOGE, 20 Ocak'ta yemin ederek ABD Başkanlığını üstlenen Trump tarafından "federal israfı engelleme" hedefiyle oluşturulmuştu.

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