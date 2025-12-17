DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,09 0,21%
ALTIN
5.933,36 -0,25%
BITCOIN
3.704.813,48 1,07%

Gercüş'te Çiftçileri Tedirgin Eden Domuz Sürüleri

Batman’ın Gercüş ilçesinde sayıları hızla artan domuz sürüleri, Akyar ve Gönüllü köylerinde çiftçilerin ürünlerine zarar veriyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 12:55
Gercüş'te Çiftçileri Tedirgin Eden Domuz Sürüleri

Gercüş'te Çiftçileri Tedirgin Eden Domuz Sürüleri

Köylerde sürüler halinde görüldü

Batman’ın Gercüş ilçesinde sürü halinde dolaşan domuzlar, çiftçiler arasında tedirginliğe neden oluyor.

Son dönemlerde sayıları hızla artan domuzların, yerleşim alanlarına yakın bölgelerde sürüler halinde görülmesi bölge sakinlerini kaygılandırıyor.

Gercüş’e bağlı Akyar ve Gönüllü köyünde domuzların sürü halinde dolaşması cep telefonu kamerasına yansıdı, görüntüler köy halkı arasında endişe yarattı.

Gercüşlü çiftçiler, domuzların ürünlerine zarar verdiğini belirterek sorunun çözülmesini istedi.

BATMAN'IN GERCÜŞ İLÇESİNDE SÜRÜ HALİNDE DOLAŞAN DOMUZLAR, ÇİFTÇİLER ARASINDA TEDİRGİNLİĞE NEDEN...

BATMAN'IN GERCÜŞ İLÇESİNDE SÜRÜ HALİNDE DOLAŞAN DOMUZLAR, ÇİFTÇİLER ARASINDA TEDİRGİNLİĞE NEDEN OLUYOR.

BATMAN'IN GERCÜŞ İLÇESİNDE SÜRÜ HALİNDE DOLAŞAN DOMUZLAR, ÇİFTÇİLER ARASINDA TEDİRGİNLİĞE NEDEN...

İLGİLİ HABERLER

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yüreğir Kreşlerinde Yerli Malı Haftası Coşkusu
2
Düzce Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Kuruldu — Mustafa Armutcu Başkan
3
Bursa'da Kuyumculara Şok: 82 İşletmeye 16 milyon 400 bin lira Ceza
4
UKABDER Afrika’da Tarihi Rekor: Çad’da 9 Dev Eseri Tek Seferde Hizmete Açıyor
5
Sağlık-Sen Anaokulu Ankara'da Sağlık Profesyonellerinden Tam Not
6
Moldavalı Gelin Bartın'da İslamiyet'i Seçti
7
Gaziantep'te Jandarmadan Kumar Operasyonu: 9 Kişi Suçüstü Yakalandı

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi