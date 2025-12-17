Gercüş'te Çiftçileri Tedirgin Eden Domuz Sürüleri
Köylerde sürüler halinde görüldü
Batman’ın Gercüş ilçesinde sürü halinde dolaşan domuzlar, çiftçiler arasında tedirginliğe neden oluyor.
Son dönemlerde sayıları hızla artan domuzların, yerleşim alanlarına yakın bölgelerde sürüler halinde görülmesi bölge sakinlerini kaygılandırıyor.
Gercüş’e bağlı Akyar ve Gönüllü köyünde domuzların sürü halinde dolaşması cep telefonu kamerasına yansıdı, görüntüler köy halkı arasında endişe yarattı.
Gercüşlü çiftçiler, domuzların ürünlerine zarar verdiğini belirterek sorunun çözülmesini istedi.
